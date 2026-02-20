El Flamengo de Brasil quiere robarse a un crack del América y buscarán el fichaje a como de lugar

El Flamengo de Brasil busca el fichaje de un delantero del América.

El América podría sufrir una baja de uno de sus delanteros, pues el Flamengo de Brasil busca llevarse a un crack de las Águilas para esta temporada y para el ariete mexicano sería una oportunidad importante en su carrera profesional.

Con información de Jóvenes Futbolistas MX, página especializada en noticias de jugadores mexicanos, revelaron que el Flamengo quiere hacerse de los servicios de Diego Reyes, delantero Sub-20 que ya tuvo su debut con el primer equipo del América.

La misma fuente informó que el ariete de 18 años se podría ir al Flamengo a préstamo por un año con opción a compra y en el Brasileirao buscaría una oportunidad en el once titular para llenarle el ojo a los visores en Europa, además de que llegaría al vigente campeón de la Copa Libertadores.

🇲🇽🚨🇧🇷 ¡EXCLUSIVA! Diego Reyes, joya Sub-20 del América, está a detalles de fichar con Flamengo



✍Delantero 2007 que ya debutó con el primer equipo de América



✈️ Se marchará a préstamo por un año con opción de compra



🤝 Sería un histórico fichaje para el futbol mexicano pic.twitter.com/5bqDSJUOsy — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) February 20, 2026

¿Hasta cuando tiene el Flamengo para concretar el fichaje de Diego Reyes?

El Flamengo ya está realizando los trabajos necesarios para hacerse de los servicios del canterano del América Diego Reyes, y el conjunto de Brasil aún tiene bastantes días para llegar a un acuerdo con los azulcremas por el préstamo del delantero Sub-20.

El mercado de fichajes en Brasil inició el 5 de enero de este año y las últimas inscripciones se pueden efectuar hasta el 3 de marzo del 2026. Cabe recalcar que las Águilas ya tuvieron negociaciones con clubes brasileños en este mercado de pases, Palmeiras y Fluminense, y ahora podrían hacerlo con el Flamengo para ceder a uno de sus jugadores.

Cabe recalcar que Diego Reyes ya fue campeón de la Liga MX con el América; a pesar de no tener tanta actividad con el cuadro titular de André Jardine, fue en el Apertura 2024 cuando el joven futbolista levantó el trofeo del torneo local, además de que lleva dos encuentros disputados con el primer equipo.

Desde el Nido de Coapa, un entrenamiento más. ⚽️🦅 pic.twitter.com/HCeaVfg0KT — Club América (@ClubAmerica) February 19, 2026

América necesita recuperar el nivel para lo que resta de la temporada

El América ha tenido su peor inicio, tanto de resultados como goleador, en el Clausura 2026; las Águilas arrancaron con dos empates, dos derrotas y dos victorias en seis jornadas, por lo que apenas suman ocho puntos en el torneo.

Los pupilos de André Jardine necesitan recuperar el nivel en las jornadas restantes si quieren meterse a la liguilla del futbol mexicano, pues se encuentran en la décima posición de la general y esta campaña no se disputará el play-in, así que solo ocho equipos se meterán a la fiesta grande del Clausura 2026.

Los siguientes cinco encuentros de las Águilas podrían sumar confianza al equipo, pues se medirán al Puebla; después se verán las caras con Tigres, reciben a Juárez, se enfrentarán ante el Querétaro y en la jornada 11 chocarán ante el Mazatlán.

