¡OFICIAL! Raphael Veiga tiene su primera titularidad con el América para enfrentar al Puebla

El América quiere volver a ganar en el Clausura 2026 después de lo ocurrido ante las Chivas en el Clásico Nacional, por lo que André Jardine opta por darle su primera titularidad a Raphael Veiga, quien lleva dos juegos disputados en la Liga MX con las Águilas.

Viendo el 11 titular del técnico brasileño, su compatriota jugará detrás del delantero mexicano Henry Martín y en el ataque estará acompañado por Brian Rodríguez por la banda izquierda e Isaías Violante como extremo derecho para ir en búsqueda de la victoria en el Estadio Cuauhtémoc.

En el mediocampo, Raphael Veiga complementa el tridente que conforma Rodrigo Dourado como contención defensiva y Erick ‘Chiquito’ Sánchez, pero en la segunda parte podríamos ver de nuevo a Jonathan dos Santos, que ha sido de los mejores jugadores del América en esta temporada.

Raphael Veiga va de titular con el América. ı Foto: Captura de Pantalla

Aaron Mejía realiza su debut con el América en el Estadio Cuauhtémoc

André Jardine estuvo en conferencia de prensa ayer, en la que reveló que el lateral mexicano Aaron Mejía tendrá su debut esta noche ante el Puebla, pues el técnico brasileño decidió darle descanso a Kevin Álvarez, que ha vivido semanas complicadas con la afición americanista.

El futbolista que llegó procedente de los Xolos tendrá sus primeros minutos con la camiseta de las Águilas, pues desde su llegada ha visto los partidos de su nuevo equipo desde la banca y tendrá que aprovechar su oportunidad si quiere afianzarse en el 11 titular del América.

También Dagoberto Espinoza es otro de los futbolistas que compite por ser el lateral titular de los de Coapa, aunque de momento el canterano de las Águilas sigue recuperándose de su lesión que vivió la temporada pasada en un partido de Liga MX.

Las Águilas están presentes. 🦅🔥 pic.twitter.com/kwJI13skh5 — Club América (@ClubAmerica) February 21, 2026

América opta por los canteranos para cumplir con la regla de menores

Además de tener un pésimo inicio en el Clausura 2026, el América necesita ocupar a sus canteranos y futbolistas jóvenes en el campo para cumplir con la regla de menores, pues solo quedan 11 jornadas y las Águilas están hasta abajo de la tabla.

Es por eso que André Jardine decide darle minutos a Isaías Violante y Miguel Vázquez, dos jugadores que ayudan a las Águilas en este rubro y, para llegar a la meta, los azulcremas necesitan que estos futbolistas jueguen entre 75′ y 80′ de juego.

Otro de los futbolistas que pueden ayudar al América con la regla de menores es Ralph Orquin; sin embargo, el canterano no ha recibido las oportunidades por parte de André Jardine.

DCO