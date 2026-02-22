¡OFICIAL! Liga MX suspende el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América tras operativos en Jalisco

América y Chivas también se enfrentaron en las semifinales del pasado torneo de la Liga MX Femenil.

La Liga Femenil MX dio a conocer de manera oficial que el Clásico Nacional entre Chivas y América será reprogramado, tras los operativos que vive Jalisco en las recientes horas.

El duelo entre Chivas y América correspondiente a la Liga Femenil MX estaba programado para que se llevara a cabo este domingo 22 de febrero en punto de las 17:00 horas en el Estadio AKRON.

Aún no se conoce cuándo se juega el Chivas vs América

En un comunicado de prensa que se dio a conocer por medio de las redes sociales de la Liga Femenil MX, se anunció que “el partido correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar”.

La Liga Femenil MX aún no revela cuándo se podría jugar el encuentro, pues se espera que se lleve a cabo entre lunes y martes y, si no, dejarlo para los próximos meses o que se termine disputando en la Ciudad de México.

Chivas y América por más que el orgullo

El encuentro entre Chivas y América no solamente tenía en juego el orgullo, sino también el subliderato general de la competencia, pues el Guadalajara actualmente ocupa el segundo lugar de la general con 22 unidades, mientras que el América, con 21 puntos, se localiza en el cuarto sector.

Toluca es el club que separa a las Chivas y al América en la Liga Femenil MX y las Rayadas del Monterrey son las líderes generales con 26 unidades. El Rebaño llegaba a este duelo con una victoria contundente en el Clásico Tapatío de 4-2, mientras que las Águilas aterrizaban después de igualar a un gol ante las Rayadas.

El torneo de la Liga Femenil MX ya va a la mitad, pues se está disputando la Jornada 10 del campeonato y restan ocho fechas para conocer a las clasificadas a la Liguilla del balompié nacional.