Cinco clubes ya están en la Liguilla a falta de 3 jornadas

Después de la actividad de la Jornada 14 del Clausura 2026, son cinco los equipos que ya están clasificados a la Liguilla. Pumas y Toluca se unieron ayer. Los auriazules aseguraron su lugar en la fiesta grande al vencer 3-1 a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que los Diablos Rojos con un empate 1-1 con el San Luis entraron a la siguiente fase del certamen local.

Los dirigidos por Efraín Juárez llegaron a 27 unidades en la general, a falta de tres jornadas de que concluya la fase regular del Clausura 2026, y lo peor que les puede pasar a los Universitarios es acabar en el octavo puesto de la clasificación.

El Dato: Chivas cayó 4-1 a manos de Tigres, la última vez que los felinos vencieron al Rebaño por este tablero fue en el 2004 cuando los rojiblancos llegaron a la final.

El actual bicampeón, por su parte, selló su boleto a la Liguilla de la Liga MX después de igualar con el Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Díez, resultado con el que alcanzaron los 27 puntos en la temporada y se colocan en la quinta posición momentáneamente, ya que en las últimas tres fechas pueden subir escalones.

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Restan solamente tres lugares para la Liguilla. Entre Tigres, quinto con 20 puntos, y Puebla, decimosexto con 13, hay siete unidades de diferencia a falta de nueve por disputarse, por lo que se espera un cierre frenético, ya que varios de los clubes que están en disputa por un boleto se enfrentan en las últimas fechas.

6 partidos sin ganar suma el América en la temporada

Los Pumas podrían igualar o superar su mejor actuación en las últimas cuatro campañas, pues fue en el Apertura 2024 cuando culminaron en la cuarta posición de la tabla general, en la que se encuentran en este momento, pero a falta de tres fechas aún tienen posibilidades de escalar puestos, pues están a cuatro unidades del primer lugar, las Chivas.

La hazaña de meter a los Universitarios a la fiesta grande del futbol mexicano es de aplaudir a Efraín Juárez, ya que los auriazules llevaban dos torneos sin acceder a la fase final, porque fueron eliminados en el Play-in; en ambos torneos culminaron en la décima posición de la tabla general.

7 victorias tiene Pumas en el Clausura 2026

El Toluca vuelve a clasificarse a la Liguilla y es uno de los favoritos para llevarse el título del torneo local. El equipo de Antonio Mohamed quiere llegar a la final, aunque sea el sinodal a vencer por ser el actual bicampeón del futbol mexicano, para pelear por igualar lo conseguido por el América hace tres torneos, un tricampeonato.

El América no ha tenido una buena temporada en la Liga MX y sigue sin convencer a su afición con el nivel futbolístico mostrado. A tres jornadas del final su clasificación a la Liguilla está en el aire y deberán de enfrentarse al Toluca, León y Atlas en busca de tres victorias para clasificar a la fiesta grande en una mejor posición, aunque el máximo puesto al que aspiran las Águilas es el sexto escalón de la clasificación, así que en caso de avanzar a la siguiente fase tendrán que visitar a su rival en el encuentro de vuelta de los cuartos de final.

La Liguilla está programada para que arranque el sábado 2 y domingo 3 de mayo con los encuentros de ida de los cuartos de final, mientras que el campeón del Clausura 2026 se conocerá el 24 de mayo.

Sergio Bueno, acusado de machismo

Tras el silbatazo final del primer tiempo en la cancha del Olímpico en redes sociales comenzó a circular una polémica con Sergio Bueno, quien es el entrenador del Mazatlán, problema que tuvo con la silbante central Katia Itzel García, ya que el estratega terminó muy furioso después de ser expulsado.

La reportera Georgina Sánchez, del medio Récord, mecionó que el entrenador realizó un comentario machista hacia Katia Itzel García después de ver la roja en el encuentro en la Ciudad de México, soltó al aire las siguientes palabras: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene hue...”, dijo el DT.

En la red social X, el username @saudadinho escribió en una publicación que lo ocurrido con Sergio Bueno fue verdad y que el comentario del estratega se dio cuando el entrenador de los sinaloenses iban entrando al vestidor de Ciudad Universitaria, tras ver la tarjeta roja al final del primer tiempo.