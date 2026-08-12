El chichón que sufrió un jugador argentino tras un terrible choque de cabezas en la Copa Libertadores (VIDEO)

Se jugaba el segundo tiempo del partido de Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y la Universidad Católica de Chile cuando Tiago Palacios recibió un duro golpe en la cabeza. En pleno partido se le hizo un chichón en la frente que se robó las cámaras de transmisión por la magnitud de lo ocurrido.

La pelota se encontraba en el área de la Universidad Católica de Chile cuando Tiago Palacios y Jhojan Valencia disputaron un esférico en el aire, pero fue el jugador de Estudiantes de La Plata quien se llevó la peor parte de este encontronazo. El futbolista argentino siguió disputando el compromiso, pero fue al minuto 67 de juego cuando salió del cambio y en su lugar entró Baltasar Rodríguez.

¡ESO DEBIÓ DOLER! 😰 💥



El CHICHÓN de Palacios tras sufrir un terrible golpe en la cabeza 😳



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Estudiantes de La Plata no habló sobre lo ocurrido con Tiago Palacios

Tras el partido de Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata no habló sobre lo ocurrido con Tiago Palacios y el chichón que le salió en la frente tras el terrible choque que tuvo con Jhojan Valencia, así que se espera que el futbolista este bien para el próximo encuentro.

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El encuentro entre Estudiantes y la Universidad Católica de Chile empataron 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto argentino espera tener lo más pronto posible de vuelta a Tiago Palacios para buscar la clasificación a los cuartos de final.

El golpe de Tiago Espinosa y Jhojan Valencia dio la vuelta al mundo en redes sociales por la magnitud de lo ocurrido, ya que es poco probable que esto ocurra en un partido de futbol.

DCO