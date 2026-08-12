Lionel Messi deja Argentina y regresa a Miami tras el fallecimiento de su padre

De acuerdo con información de medios internacionales, el astro Lionel Messi dejó Argentina luego del fallecimiento de su papá y junto con su familia regresó a Miami, Estados Unidos, en donde se dice se integrará de nuevo a los entrenamientos del Inter Miami de la MLS.

Messi viajó de emergencia a Rosario, Argentina, el sábado 8 de agosto tras la muerte de su padre, Jorge Messi, a los 68 años. El jugador de Las Garzas estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos durante estos complicados momentos.

Tras permanecer varios días en su país natal al lado de sus seres queridos, en especial en el velorio íntimo de su padre en el cementerio El Prado, el jugador y capitán de la Selección Argentina regresó a Miami, pero es un misterio cuándo volverá a jugar con Las Garzas.

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Messi leaves Rosario, Argentina and he's heading back to Miami ❤️ pic.twitter.com/sBabrM0kkv — AM☬ (@AbsoluteMxssi) August 12, 2026

Jorge Messi falleció en una clínica de Rosario tras una batalla contra una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses. Su estado de salud empeoró a días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Messi compartió una carta para su padre en redes sociales. “No sé que voy a hacer sin vos, no sé como seguir”, dijo en Instagram. “Yo sólo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, reveló el futbolista de 39 años.

Jorge Messi tuvo un rol fundamental en la brillante carrera futbolística de su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del futbol.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada, más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón”, escribió Messi.

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