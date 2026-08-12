Cristiano Ronaldo aparece con emotivo gesto de apoyo para Lionel Messi por la muerte de su padre

Lionel Messi compartió un hermoso mensaje por el fallecimiento de su papá. La carta del astro argentino fue compartido en redes sociales y entre los miles de mensajes destacó el de Cristiano Ronaldo, quien conmovió con un mensaje de apoyo para La Pulga.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, fue el corto, pero poderoso mensaje que El Comandante puso en la publicación en donde Messi se despedía de su padre.

Cristiano Ronaldo lanza mensaje de apoyo para Messi por el fallecimiento de su padre ı Foto: Especial

El detalle de Cristiano Ronaldo con Lionel Messi no pasó desapercibido, pues de inmediato los usuarios de redes y aficionados se percataron del mensaje del astro portugués, el cual cuenta con más de un millón de likes.

Contrincantes por muchos años en España, protagonistas de una de las grandes rivalidades en la historia del futbol, abanderados e insignia del Barcelona y Real Madrid, Messi y Ronaldo compartieron cancha por gran parte de su carrera y una vez más quedó demostrado que la rivalidad está en la cancha.

Más famosos demuestran su amor a Lionel Messi

No solamente Cristiano Ronaldo apareció en la publicación del argentino, pues figuras como Neymar, Sergio Checo Pérez, Paulo Dybala, Inter Miami, Barcelona, Erik Lamela, Borja Iglesias y muchos más escribieron en la carta de despedida de Messi para su padre.

The Ballon d’Or extends its heartfelt condolences to Lionel Messi and his family following the passing of his father, Jorge Messi.



Rest in peace. 🕊️ pic.twitter.com/1EH6ublYUN — Ballon d'Or (@ballondor) August 8, 2026

“Mucha fuerza para ti y tu familia, abrazo fuerte”, publicó el futbolista brasileño Neymar. “Ánimo Leo. Fuerza para ti y toda tu familia”, escribió el piloto mexicano de F1 Checo Pérez para Lionel Messi.

Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, falleció a los 68 años producto de una enfermedad que lo tuvo en tratamiento en los últimos meses. La partida del papá del ‘10′ albiceleste generó una ola de reacciones en redes sociales.

Jorge Messi fue técnico químico y trabajó en la siderúrgica Acindar. Intentó ser futbolista como mediocampista y llegó a las inferiores de Newell’s Old Boys, pero debió abandonar la actividad para hacer el servicio militar, antes obligatorio en Argentina. Ayudó en la carrera futbolística de su tercer hijo, como representante y encargado de sus negocios más allá del futbol.

La noticia conmocionó al deporte mundial, tanto que equipos como el Real Madrid, el acérrimo rival del Barcelona, club en donde se formó y se convirtió en leyenda Messi, se tomaron un momento para despedir a Jorge Messi.

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