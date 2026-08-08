Futbolista en Brasil sufre terrible caída a un túnel del estadio al celebrar su anotación (VIDEO)

Momentos de tensión se vivieron en un partido de Brasil que enfrentaba al Coritiba ante el Chapecoense, ya que un futbolista se cayó al túnel de los vestuarios al momento de celebrar su anotación con mucha euforia.

Jacy, defensa del Coritiba, marcó el segundo tanto de su equipo en el encuentro ante el Chapecoense y se dirigió a uno de los banderines del campo de juego para celebrar su anotación; sin embargo, el jugador saltó la valla de publicidad y terminó cayendo al túnel de los vestuarios, desapareciendo de la toma y espantando a sus compañeros y gente de seguridad.

Lamentablemente para el jugador del Coritiba, su anotación fue anulada tras su celebración, pero el golpe que recibió nadie pudo remendarlo.

🇧🇷 | Un jugador del Coritiba festejó un gol saltando la valla y cayó al túnel del vestuario en el Estadio Couto Pereira. Para colmo, el VAR terminó anulando la jugada. pic.twitter.com/rp423wWJr3 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 9, 2026

La caída de Jacy quedó solo en un susto para el Coritiba

Tras el partido entre el Coritiba y el Chapecoense, el conjunto brasileño no anunció alguna lesión de su defensa, así que todo quedó solo en un susto para el equipo después de ver a su jugador caer en el túnel de los vestuarios.

Un escenario parecido ocurrió hace algunos meses de igual forma en Brasil, cuando un futbolista igual se saltó la valla publicitaria, pero esa caída fue peor, ya que terminó en un canal del estadio y la caída fue aún más profunda.

La afición brasileña recordó ese momento, porque las caídas fueron un tanto similares en el brasileirao. Al final el Coritiba logró llevarse los tres puntos en el compromiso, pero también un susto al ver su caída al túnel de los vestuarios.

DCO