Osmar Olvera vuelve a retar al futbol y pide un cambio radical que deja sorprendido a todos

Osmar Olvera con una de las medallas que ganó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Después de una actuación histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, el clavadista mexicano Osmar Olvera, propuso cambiar el famoso ‘¿Y si sí?’ que se popularizó en la Copa del Mundo 2026 por un ‘Aquí sí’, una nueva mentalidad que trae después de ganar tres medallas de oro en el certamen regional.

“Hace unos días lo dije, tenemos que transformar el ‘¿y si sí?’, en un ‘Aquí sí’. Hoy México nos está demostrando que se puede soñar en grande, que se puede trabajar por los sueños y sí se puede poner a nuestro país en los más alto”, dijo Olvera durante el reconocimiento que hubo en Palacio Nacional a los atletas mexicanos que participaron en Santo Domingo.

Osmar es un ejemplo de que no se avisa, se hace. Nada de "¿y si sí?", es un "aquí sí".

El mero chingón: Osmar Olvera 🥇 pic.twitter.com/j3qmiLiARi — Wasername 👁️ (@wasername) August 12, 2026

Osmar Olvera, de 22 años, tuvo en República Dominicana su primera actuación en uno Juegos Centroamericanos y su debut fue a lo grande, al ganar tres medallas de oro. Como lo hizo en el aeropuerto de la CDMX a su regreso tras la competencia, reafirmó su mentalidad con el ‘Aquí sí’.

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Olvera fue uno de los muchos atletas que ganaron una de las 407 medallas de México en los JCC 2026. Reconoció que la cosecha se debe al trabajo integral de todos los involucrados, pasando por los participantes, los entrenadores y, por supuesto, el apoyo de la afición.

“Esta cosecha histórica es de todos, de los aletas, de nuestras familias, de nuestros entrenadores, de las federaciones y por su puesto de todo México, muchas gracias. Vamos a seguir apoyado al deporte olímpico y seguir haciendo historia”, dijo desde Palacio Nacional.

La entrega de estímulos económicos y el reconocimiento a los deportistas mexicanos se dio en el Salón Tesorería. El evento lo encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contó con la presencia del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo.

“Para mi es un orgullo representar a México en cada competencia y ser parte de la delegación que celebra la cosecha de más medallas en la historia es un privilegio. Cada medalla se trabajó, hubo sacrifico y ningún premio ocurre por casualidad, son muchas personas trabajando para hacerlo posible”, detalló Olvera, quien reconoció a “las federaciones, entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, nutrición, que hacen lleguemos de la mejor forma para representar a México”.

Osmar Olvera destacó que lo hecho en Santo Domingo es “un gran inicio de ciclo” rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, pues se logró romper el récord de medallas en una justa regional y “se ve la mejoría”.

“Se hizo historia y repito, es gracias al apoyo. Esto nos da mucha ilusión y mucha motivación para llegar a Los Ángeles de mejor forma, hay Panamericanos, Campeonatos Mundiales, plazas olímpicas, es un gran inicio y se está haciendo de la mejor forma”, indicó.

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