Cadillac se deshace de una pieza clave y el futuro de Checo Pérez en F1 está en duda

Cadillac se deshace de una pieza clave antes del regreso de la F1

La escudería más nueva de la Fórmula 1 y en donde corre el mexicano Checo Pérez, Cadillac, reemplazó el miércoles a su primer director de equipo, Graeme Lowdon, por el exdirector de Alpine Marcin Budkowski, lo que trae incertidumbre al equipo antes del regreso de la campaña tras la pausa de verano.

Este cambio genera dudas respecto al futuro de los pilotos del equipo, el mexicano Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes no han sumado puntos en la campaña debut de Cadillac.

We are pleased to welcome Marcin Budkowski as Cadillac Formula 1® Team Principal for the remainder of the 2026 season and beyond.



Read the full Team Statement via the link in our bio. pic.twitter.com/PZc7SRvkrL — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 12, 2026

Cadillac señaló que el cambio formaba parte de una “transición de liderazgo planificada a medida que la organización evoluciona desde su fase inicial de construcción hacia la siguiente etapa de rendimiento en pista”, aunque anteriormente no había indicado que tuviera la intención de prescindir de Lowdon, quien desempeñó un papel clave en la puesta en marcha del equipo respaldado por General Motors.

La decisión llega una semana antes de que se reanude la temporada de F1 con el Gran Premio de los Países Bajos, tras el receso de mitad de temporada.

Cadillac aún no ha sumado puntos en la F1, con su mejor resultado en el 13er puesto, y se esperaba que tuviera dificultades como equipo nuevo. Los frenos de los autos se han sobrecalentado repetidamente en carreras recientes, lo que ha obligado a abandonos.

“Estamos agradecidos a Graeme Lowdon por su liderazgo y por el papel que desempeñó al formar desde cero al equipo Cadillac de Fórmula 1. Sus aportes ayudaron a establecer una base sólida en nuestra fase de construcción, y le agradecemos su compromiso y le deseamos lo mejor”, manifestó el director ejecutivo Dan Towriss.

Mercedes domina la F1 en el regreso de la F1

Mercedes espera seguir con su dominio en la F1 cuando las acciones de la campaña 2026 se reanuden con el Gran Premio de los Países Bajos.

La escudería de Las Flechas Plateadas tiene 379 puntos, mientras que Ferrari, su más cercano perseguidor, suma 307 puntos.

Mercedes está arriba por la buena campaña de sus dos volantes, que se encuentra en el Top 3 de la clasificación general. Andrea Kimi Antonelli tiene 219 puntos y es líder de la F1, mientras que George Russell se ve un poco rezagado con 160 puntos.

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