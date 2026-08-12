¡OFICIAL! Xavi Hernández regresa a los banquillos y es el nuevo entrenador de Países Bajos

Países Bajos se despidió de Ronald Koeman después de su eliminación en el Mundial 2026 y comenzó la búsqueda de su nuevo entrenador de cara a la siguiente Copa del Mundo 2030. Xavi Hernández fue el elegido por la Naranja Mecánica para dirigir a la selección en los torneos que vienen.

El estratega español llega después de un tiempo de descanso tras su etapa con el Barcelona y será su primera experiencia como entrenador de una selección nacional. Xavi Hernández tendrá en sus dominios a una de las escuadras más potentes de Europa y pronto tendrá su debut con Países Bajos.

“Xavi Hernández ha sido nombrado nuevo entrenador de la selección masculina de los Países Bajos. El técnico español, de 46 años, toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB para un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030″, se puede leer en el comunicado.

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¿Cuándo será el debut de Xavi Hernández con la Selección de Países Bajos?

Xavi Hernández se pondrá manos a la obra para que todo salga bien en su nuevo reto en el banquillo de Países Bajos y en unas semanas tendrá su primer reto con la Naranja Mecánica enfrentando a Alemania el jueves 24 de septiembre en la UEFA Nations League.

Días antes, el entrenador español dará a conocer su primera lista de convocados para medirse primero a los germanos y el domingo 27 de septiembre se verá las caras ante Serbia en la misma competencia para sumar sus primeros puntos en el torneo internacional.

Países Bajos busca con Xavi Hernández romper una sequía de más de dos décadas sin poder levantar un título en su historia; la última vez fue en 1988, cuando fueron campeones de la Eurocopa, así que el entrenador español tiene una misión complicada enfrente.

¿Cuándo fue el último partido que dirigió Xavi Hernández?

Xavi Hernández solo ha dirigido a dos equipos en su carrera como entrenador, al Al-Sadd de Qatar y al Barcelona, el equipo que lo vio nacer, crecer y triunfar en el futbol profesional.

El último encuentro que comandó Xavi Hernández fue el 26 de mayo del 2024, cuando el Barcelona venció 2-1 al Sevilla en LaLiga de España en la última jornada del certamen nacional; después de eso, el conjunto blaugrana le dio las gracias al español para contratar a Hansi Flick.

Ahora con Países Bajos la experiencia será completamente diferente, ya que pasará más tiempo sin dirigir en un encuentro y tendrá que viajar por toda Europa para visitar a sus jugadores y decidir quiénes conformarán a la Naranja Mecánica para los próximos compromisos.

DCO