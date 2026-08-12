El PSG, el tercer bicampeón de la Supercopa de Europa en 53 años

Con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, el PSG se convirtió en el tercer bicampeón de la historia de la Supercopa de Europa, tras vencer 2-1 al Aston Villa en el arranque de la temporada europea.

El Paris Saint-Germain se convirtió en el primer club en hilar títulos de la UEFA Supercup desde el Real Madrid en 2016 y 2017. La otra escuadra que puede presumir de cetros consecutivos es el AC Milan, aunque eso fue en 1989 y 1990.

Luis Enrique y el PSG ya conquistaron el primero de seis títulos que hay en juego esta campaña, siendo la misión principal el tricampeonato de la Champions League para consolidar al conjunto francés como el nuevo estandarte en Europa.

El Dato: El Real MAdrid venció al Deportivo la Coruña en el Trofeo Teresa Herrera y también consiguió su primer trofeo de la campaña al frente de José Mourinho.

A su segunda Supercopa de Europa, Les Parisiens buscarán añadir a su palmarés de esta temporada la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Copa Intercontinental de la FIFA.

Luis Enrique, en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, alzó su tercera Supercopa de la UEFA, mientras que el entrenador rival, Unai Emery, sufrió su cuarta derrota consecutiva en la competición continental; las dos primeras fueron con el Sevilla, la tercera con el Villarreal y ahora con el Aston Villa.

El conjunto de la Premier League de Inglaterra seguirá esperando un nuevo campeonato de la Supercopa europea, la cual ganó por única ocasión en 1983 tras derrotar al Barcelona en una eliminatoria a doble partido.

La larga pausa de Kvaratskhelia por perderse el Mundial 2026 le sirvió para llegar en un gran punto físico. El georgiano arrancó la temporada con el pie derecho y desde los primeros minutos se notó que utilizó su tiempo para entrenar mucho antes que sus compañeros.

Kvaradona abrió el marcador a los 20 minutos de tiempo corrido con un zapatazo a primer poste que el arquero del Aston Villa, Marco Bizot, solo vio pasar rumbo a la red. La jugada se propicio por una recuperación rápida de los parisinos en el último tercio de la cancha. En dos pases Kvaratskhelia quedó en posición de remate y no desatinó.

Desde el Napoli el jugador nacido en Tiflis, la capital de Georgia, deslumbró con su velocidad, potencia y calidad técnica. Sus dos títulos de la Serie A con el equipo sureño le valieron su traspaso al conjunto francés, en donde ha explotado todas sus virtudes.

Con el PSG Kvaratskhelia ha sido clave en momentos importantes, apareciendo en las campañas que terminaron en el bicampeonato de la Champions League de Les Parisiens.

Al mando de Luis Enrique el Paris Saint-Germain dio el golpe que necesitaban para entrar en la élite europea, pero el Aston Villa se les estaba indigestando, tanto que al 45 el partido se empató gracias a Brian Madjo.

Brian Madjo le dio un rayo de esperanza al Villa. El futbolista originario de Inglaterra, aunque nacionalizado y seleccionado de Luxemburgo, se convirtió con 17 años en el jugador más joven en iniciar y anotar en un partido de la Supercopa de Europa.

Antes que el duelo se fuera a tiempos extra, Madjo, de importante presencia física, sorprendió al PSG con un gran gol cerrando a segundo poste y rematando un centro que parecía pasado.

Después de la pausa, Los Rojos y Azules apretaron el acelerador. Tuvieron un par de opciones, pero los delanteros no estaban con la mira centrada, hasta que Désiré Doué aprovechó un error defensivo.

Al 60′ Doué entró solo al área, ante la sorpresa del propio ariete galo y de los defensores del Aston Villa, quienes pedían fuera de lugar. Con duda, pero Doué definió bien ante la salida de Marco Bizot. El árbitro del duelo anuló la anotación, pero tras una breve revisión del VAR se dio como válido.

Los Villanos quisieron responder instantáneamente con una descolgada furiosa que terminó en otra gran intervención de Matvéi Safónov, quien a pesar de los señalamientos sigue con actuaciones estables en el arco de Les Rouge et Bleu.

Al 73′ el PSG se volvió a salvar en una acción donde los de la Premier League tuvieron hasta dos remates al arco, aunque ambos fueron bloqueados por defensores rivales.

Nuno Mendes y Joao Neves salieron de cambio al 74′ por Lucas Hernández y Fabian Ruiz, quien formó parte de la plantilla de la Selección Española que ganó la Copa del Mundo 2026 y quien regresó a los entrenamientos del equipo el lunes.

El Aston Villa no contó con su nuevo fichaje, Johan Manzambi. El suizo, figura de su selección en el Mundial, está lesionado de la rodilla, mientras que jugadores clave como Emiliano Dibu Martínez, Ollie Watkins, Ezri Konsa y Alejandro Garnacho tampoco pudieron ayudar a la causa de The Villans.

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