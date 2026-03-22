Afición de Pumas corre a la familia de Charlyn Corral y la seguridad tiene que entrar para protegerlos (VIDEO)

El hermano de Charlyn Corral se hizo de palabras con aficionados de Pumas.

Los Pumas Femenil y Pachuca se enfrentaron en la Jornada 13 de la Liga MX en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, recinto donde estuvo presente la familia de Charlyn Corral para apoyar a la delantera mexicana en el encuentro ante las auriazules; sin embargo, fueron retirados del lugar antes del silbatazo final.

Durante el encuentro, el papá y el hermano de Charlyn Corral se hicieron de palabras con unos aficionados de los Pumas, esto porque estaban ofendiendo a la ariete de la Bella Airosa, un gesto que no fue del agrado de sus familiares.

Lamentablemente, al estar en la cancha del rival, los fanáticos auriazules se apoyaron entre sí; la seguridad tuvo que acudir para que no pasara a mayores y tuvieron que retirar de la zona general a los allegados de Corral, además de que la grada también comenzó a gritar “fuera, fuera”.

LOS SACAN 🚫



Los familiares de Charlyn Corral fueron retirados de la zona de tribuna.



El padre y hermano de la delantera se hicieron de palabras con algunos aficionados que estaban ofendiendo a la atacante Tuza.



Pumas femenil vs Pachuca femenil.



📸 @JulianVP56 pic.twitter.com/rI3aA6IaOe — Mundo Futbol MX (@MundoFutbolMX2) March 22, 2026

Pachuca se lleva la victoria ante los Pumas de visita

El Pachuca sigue peleando por el primer lugar de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y este fin de semana se llevaron la victoria sobre las auriazules en la Jornada 12 del torneo local.

Anahí Fragoso García y la brasileña Aline fueron las autoras de los goles en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para que las Tuzas se llevaran los tres puntos de visita a la Ciudad de México; por parte de las locales, Angelina Nicole Hix fue la encargada de descontar por las felinas.

Con este resultado, la escuadra capitalina se aleja de puestos de liguilla, pues se encuentra en la onceava posición de la tabla general con 17 unidades, así que necesita ganar el mayor número de partidos para poder escalar posiciones en la clasificación de cara al final del torneo.

👊🏼| Victoria de las Diosas del Viento, hoy sumamos 3 puntos 🆚 Pumas.#VamosLasTuzas🤍💙 pic.twitter.com/skZxdiGj8S — Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) March 22, 2026

¿Cuándo será el próximo partido de Charlyn Corral con el Pachuca?

El Pachuca se coloca en el segundo puesto de la tabla general de la Liga MX Femenil con 30 unidades a falta de cuatro encuentros en el torneo local y ya se prepara para su siguiente compromiso en el futbol mexicano.

El próximo encuentro de las Diosas del Viento en el certamen será el próximo 27 de marzo del 2026, que podría catalogarse como el encuentro de la jornada, pues se medirán ante las Rayadas, el primer puesto de la general contra el segundo escalón de la clasificación.

Mientras que sus últimos tres cotejos en la Liga MX serán ante Santos Laguna, Club León y cierran la fase regular del torneo ante el América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

DCO