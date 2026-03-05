A lado de Sheinbaum, Charlyn Corral rompe en llanto al recordar sus inicios en el futbol | VIDEOS

A lado de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la futbolista Charlyn Corral rompió en llanto al recordar su inicio en este deporte, de la mano de sus padres, contexto en el cual extendió un reconocimiento a la Presidenta por las iniciativas emprendidas para promover el desarrollo de este deporte para las niñas y los niños del país.

“Hoy yo creo que todas las niñas tienen la esperanza de ser una Charlyn o ser mejor que Charlyn”, dijo entre lágrimas la futbolista Charlyn Corral; instantes después la consoló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

🇲🇽⚽️ En la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la futbolista Charlyn Corral rompió en llanto, cuando recordó sus inicios en el deporte, contexto donde reconoció a la mandataria por las iniciativas emprendidas para promover el desarrollo de este deporte para… pic.twitter.com/lNSUGdTIKg — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 5, 2026

Claudia Sheinbaum anunció esta mañana que rifará su boleto para la inauguración del Mundial 2026, programada el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte; el pase le fue obsequiado por Gianni Infantino.

Imagen mostrada en la Mañanera. ı Foto: Captura de pantalla.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres residentes en México de entre 16 y 25 años que se identifiquen con recursos limitados. Las interesadas deben subir un video a la página oficial mundialsocial.gob.com para poder participar en la rifa.

▶️#VIDEO | Desde Salón de Tesorería, la futbolista Charlyn Corral da una muestra de su habilidad deportiva para invitar a las niñas y jóvenes a participar en el concurso "Representa a México en la Inauguración del Mundial", del que será jurado, para ganarse el boleto que la… pic.twitter.com/pfvwyDvPyQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 5, 2026

