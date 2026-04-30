La Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Miami.

La Fórmula 1 vuelve a la actividad este fin de semana para llevar a cabo el Gran Premio de Miami, que será la cuarta parada de la temporada después de la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto armado en Medio Oriente.

La máxima categoría del automovilismo llega por primera vez en la campaña a América y el Miami International Autodrome será el encargado de recibir a las 11 escuderías y a los 22 pilotos participantes para una carrera más en la Fórmula 1.

Mercedes llega a Miami como la escudería favorita a llevarse el triunfo en esta carrera, pues sus dos pilotos han sido vencedores en las tres paradas pasadas, una para George Russell y dos para Andrea Kimi Antonelli.

Estos son los horarios para toda la actividad en el GP de Miami

Ya que la carrera de este fin de semana se llevará a cabo en la ciudad de Miami, los horarios serán más flexibles para la afición de Latinoamérica. Ya que todas las etapas de la competencia están programadas para que inicien pasando las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Prácticas Libres 1 - viernes 1 de mayo - 10:00 horas

Clasificación carrera Sprint - viernes 1 de mayo - 14:30 horas

Carrera Sprint - sábado 2 de mayo - 10:00 horas

Clasificación GP de Miami - sábado 2 de mayo - 14:00 horas

Gran Premio de Miami - domingo 3 de mayo - 14:00 horas

Cabe recalcar que en esta carrera Checo Pérez buscará sumar sus primeros puntos en el Campeonato de Pilotos, ya que desde su regreso a la Fórmula 1 el mexicano no ha podido quedar en los puestos que otorgan unidades.

Five podium scorers so far this season 🖐



Who will claim a podium spot in round 4?#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/jKnxr6WGGi — Formula 1 (@F1) April 30, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS toda la actividad del GP de Miami de la Fórmula 1

El Gran Premio de Miami es la cuarta parada de la temporada de la Fórmula 1 y en la que Mercedes buscará seguir reinando en la tabla general del Campeonato de Pilotos, además de que Andrea Kimi Antonelli podría sumar su tercera victoria en la campaña.

Fecha: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo

Recinto: Miami International Autodrome

Transmisión: Sky Sports, Izzi Go y F1 TV

Tras la actividad en el Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 seguirá en América para continuar la temporada y se trasladaran a Canadá para la quinta parada de la campaña.

DCO