Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Chivas; Cuartos de Final de Ida del Clausura 2026

Tigres recibe a Chivas en el Estadio Universitario para la ida de los cuartos de final.

La Liguilla del Clausura 2026 arranca con un duelo clave entre los Tigres y las Chivas, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que en este partido una de las dos escuadras puede sacar ventaja para el partido de vuelta del siguiente fin de semana.

Lamentablemente para el equipo de Gabriel Milito, la convocatoria de Javier Aguirre llegó en el peor momento, ya que se llevaron a cinco de sus mejores jugadores que no disputarán la Liguilla del futbol mexicano, pues tienen que reportar con la Selección Mexicana el 6 de mayo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Chivas

El partido entre los Tigres y las Chivas se jugará este sábado, 2 de mayo del 2026, en el Estadio Universitario, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7. También estará disponible en Fox One.

Fecha: sábado 2 de mayo del 2026

Hora: 19:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7 y Fox One

Posibles alineaciones para el Tigres vs Chivas

TIGRES: Nahuel Guzmán, Fernando Gorriarán, Romulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes, Juan Pablo Vigón, César Araújo, Ángel Correa, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre.

CHIVAS: Óscar Whalley, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Miguel Tapias, Richard Ledezma, Omar Govea, Efraín Álvarez, Hugo Camberos, Yael Padilla, Santiago Sandoval y Miguel Gómez.

Tigres busca ganar el doblete en la misma temporada

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de empatar con los Xolos de Tijuana en la última jornada de la fase regular, mientras que los de Guido Pizarro intentarán seguir por la senda del triunfo para avanzar a la siguiente ronda de la Liguilla del Clausura 2026

Este encuentro también representa la oportunidad para los Tigres de ganar el partido de ida y llevarse la ventaja para la vuelta. Además de que en este torneo pueden llevarse el doblete de títulos, Liga MX y Concacaf Champions Cup, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La Liguilla estará llena de sorpresas y emociones, y los cuartos de final no serán la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO