Naoya Inoue vs Junto Nakatani: Dónde y a qué hora ver la pelea de box EN VIVO en México

Japón tiene una rica y legendaria tradición boxística y este sábado 2 de mayo los ojos del mundo estarán puestos en Tokio, pues dos de los grandes héroes nipones de la actualidad como lo son Naoya Inoue y Junto Nakatani se enfrentan por el campeonato indiscutible de peso supergallo.

El Tokio Dome es el escenario en donde Naoya Inoue expone sus cinturones de campeón de peso supergallo ante Junto Nakatani, en un combate que marcará época, pues estos hombres son dos de los grandes exponentes del boxeo mundial.

Two days out from Inoue vs. Nakatani 🔥#InoueNakatani | May 2 | Live on DAZN pic.twitter.com/MPUvZwalWd — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 30, 2026

¿Dónde ver la pelea Naoya Inoue vs Junto Nakatani en México?

La función, al realizarse en Japón tendrá un horario poco habitual para México. Está programada para iniciar este sábado 2 de mayo desde la 1 am tiempo del centro de México y se espera que Inoue vs Nakatani suban al ring después de las 6 am de la CDMX. La pelea se verá en México en ESPN y Disney Plus.

Día: Sábado 2 de mayo

Inicio de la función: 1 am

Hora de Naoya Inoue vs Junto Nakatani: 6 am

Transmisión: ESPN y Disney Plus en México

The Battle of The Best 🎌



Naoya Inoue 🆚 Junto Nakatani... who you got❓🇯🇵🏆#InoueNakatani | May 2 | Live on DAZN pic.twitter.com/sk7oZ8byJN — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 21, 2026

¿Cómo llegan Naoya Inoue y Junto Nakatani?

Naoya Inoue es un talento generacional. Con 33 años de edad tiene un récord invicto de 32 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut. Para ESPN es el boxeador número 2 libra por libra y viene de un 2025 lleno de actividad, con cuatro combates victoriosos. El año pasado despachó a Kim Ye-Joon, Ramón Cárdenas, Murodjon Akhmadaliev y el mexicano David Picasso.

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En la misma función en donde Inoue venció a Picasso, se presentó Junto Nakatani, quien batalló mucho para ganarle al mexicano Logan Hernández, en el que fue el debut de Nakatani en peso supergallo.

A pesar de los duro que fue el combate, Junto Nakatani logró mantener su invicto, que se extiende a 32-0 con 24 triunfos por la vía rápida. El combate ante Inoue sin duda es el más complicado para Nakatani, quien llegará motivado pues de ganar el campeonato indiscutido de peso supergallo se convertiría en monarca en cuatro divisiones de peso luego de ostentar títulos mundiales en peso gallo, peso supermosca y peso mosca.

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