La bebida que Cristiano Ronaldo tiene prohibida en su dieta y que todas las personas toman a diario

Cristiano Ronaldo es una de las máximas figuras del futbol mundial. El exchef personal que trabajaba para el astro portugués reveló la bebida que CR7 tiene prohibida en su dieta, además de que dio a conocer algunos secretos más para que el jugador del Al-Nassr tenga un cuerpo biológicamente 11 años más joven.

“La longevidad y el alto rendimiento no son casualidad. Se construyen a través de una recuperación diaria y práctica. No es un secreto. Es una rutina”, escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales hace unos días.

Training hard and enjoying the moments. 💪🏽 pic.twitter.com/5lwrDOmLno — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 28, 2026

Giorgio Barone revela la bebida que tiene prohibida Cristiano Ronaldo

Giorgio Barone, era el chef personal de Cristiano Ronaldo y en una entrevista con covers.com, reveló la bebida que CR7 tiene restringida en su dieta porque es “antinatural” consumir leche.

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“Nada de leche... Los humanos somos los únicos animales que bebemos la leche de otros animales. Ningún otro animal bebe leche después de los tres meses. Los terneros no beben leche después de los tres meses. Los animales no beben la leche de otros animales”, comentó.

De igual forma expresó que “no existe en la naturaleza. Solo los seres humanos seguimos bebiendo leche hasta los 30, 40, 50 y 60 años, y en mi opinión, eso está mal. Nos alimentamos de la leche materna, como los perros, los lobos, las vacas y los burros. Es lo normal. Después de la infancia, no es normal. Va contra la naturaleza”.

Getting better every day 💪🏽 pic.twitter.com/6z0WCE8yMg — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 23, 2026

Cristiano Ronaldo come seis veces al día

Cristiano Ronaldo tiene una dieta estricta y llega a entrenar hasta cuatro horas al día, es por eso que el astro portugués realiza seis comidas al día ricas en proteínas para poder mantenerse en buena forma.

“La dieta de Cristiano es equilibrada. Come un poco de todo, pero siempre sano. Para empezar el desayuno, toma aguacate con café, huevos y nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar. Para el almuerzo suele comer pollo, pescado y siempre verduras. Si necesita carbohidratos, los obtiene de las verduras, así que no necesita nada hecho con harina. Nada de pasta, pan ni otros tipos de alimentos. Por la noche, come ligero, normalmente pescado o carne en filete. Siempre acompañado de verduras”, comentó Giorgio Barone.

Esa es la razón por la que Cristiano Ronaldo tiene un cuerpo 11 años menor al de su edad y podría jugar a nivel profesional por una década más, aunque esa es una decisión que tiene que tomar el portugués.

DCO