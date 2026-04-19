Cristiano Ronaldo vuelve a anotar con el Al-Nassr: ¿cuántos goles le faltan para los 1000? (VIDEO)

Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de conseguir el ansiado récord que viene acechando desde hace ya unos meses, los 1000 goles, y este fin de semana consiguió otra anotación con el Al-Nassr para poner otra raya más en su objetivo a menos de dos meses del Mundial 2026.

El delantero portugués consiguió la primera anotación del partido entre el Al-Nassr y el Al-Wasl, partido correspondiente a los cuartos de final de la AFC Champions League. CR7 recibió un centro raso retrasado al punto penal para rematar dentro del área y dejar al arquero rival sin oportunidad de atajar la esférica.

En sus últimos diez compromisos con el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tiene números extraordinarios, ya que lleva nueve goles y una asistencia en esos diez cotejos. En dos de esos partidos, ‘El Bicho’ logró un doblete para ayudar a su equipo a sacar la victoria en la Saudi Pro League.

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CRISTIANO RONALDO'S 969TH CAREER GOAL FROM THE STANDS. 🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/rlJfhIh240 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) April 19, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para los 1000?

A falta de cinco jornadas en la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo sigue acumulando goles a su cuenta personal y cada vez está más cerca de lograr su objetivo en su carrera profesional, aunque aún faltan algunas anotaciones para conseguirlo.

Con su anotación de este fin de semana, CR7 llegó a 969 goles como futbolista profesional, así que está a 31 tantos de cumplir su cometido y ser el primer jugador en la historia en alcanzar las 1000 anotaciones en el máximo circuito de este deporte.

En caso de anotar un gol en las fechas que faltan, Cristiano Ronaldo llegaría a 974 goles y, si marca en las semifinales y en una hipotética final de la AFC Champions League, ‘El Bicho’ terminaría la campaña con 976 tantos en su cuenta personal, a 24 de lograr el récord.

¿Cuándo será el próximo partido de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ya se prepara para el cierre de la temporada, aunque un tropiezo en sus últimos cinco encuentros podría poner en peligro el primer puesto que presumen y por lo mismo perderían el título de la Saudi Pro League.

El siguiente encuentro del conjunto árabe será el 29 de abril del 2026, cuando se vean las caras con el Al-Ahli en la cancha del Al-Awwal Park, encuentro que enfrentará al primer puesto de la campaña, el Al-Nassr, contra el tercer peldaño de la clasificación, un cotejo que promete muchas emociones.

En la penúltima fecha del certamen, el Al-Nassr se medirá ante el sublíder de la tabla general, el Al-Hilal, otro encuentro que no será nada sencillo para Cristiano Ronaldo y compañía en la búsqueda del título del torneo local.

DCO