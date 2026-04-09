¿TORNEO ARREGLADO? Las graves acusaciones para Cristiano Ronaldo y la liga de Arabia Saudita que sacuden al mundo

Escándalo en la liga de Arabia Saudita. El Al-Ahli empató a un gol con el Al-Fayha en la Jornada 29 de la Saudi Pro League; sin embargo, al final del encuentro, el delantero Ivan Toney denunció al árbitro central Mohammed Sami Taher por los comentarios que le dijo, un tema que involucra al Al-Nassr y al astro portugués, Cristiano Ronaldo.

“No sé si el árbitro apagó su micrófono antes de decirme lo que me dijo: ‘Enfócate en la Champions League Asiática’. Por eso necesitamos que se publiquen las grabaciones de audio, para que los hinchas puedan ver la verdad”, comentó Ivan Toney después del partido.

Además, su compañero Wenderson Galeno publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Mejor entreguen el trofeo directamente, está claro que eso es lo que quieren”, haciendo referencia a las ayudas para el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.