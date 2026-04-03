¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Cristiano Ronaldo sigue en plan grande con el Al-Nassr a pesar de estar compitiendo al máximo nivel a los 41 años y este fin de semana anotó un doblete en el partido entre el Al-Nassr y el Al-Najma con el que ‘El Bicho’ llegó a 967 goles en su carrera profesional.

El astro portugués anotó de penal al minuto 56 de tiempo corrido y al 73′ de juego apareció dentro del área y tras un servicio de Nawaf Boushal, CR7 sacó un potente disparo de su botín derecho para vencer por segunda vez en el cotejo el marco que defendía Víctor Braga.

Cristiano Ronaldo's 966th and 967th goals 🐐 pic.twitter.com/n09lnRrdNw — Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 3, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano para llegar a 1000?

Cristiano Ronaldo llegó a 967 goles en su carrera con su doblete de este 3 de abril con el Al-Nassr en la victoria sobre el Al-Najma, con lo que le faltan 33 para llegar a a los 1,000.

El Comandante tiene el objetivo de alcanzar las 1,000 anotaciones en su carrera como futbolista profesional, misma que comenzó con el Sporting Lisboa en el 2002.

Cristiano Ronaldo se perfila para jugar su sexto Mundial con Portugal en este verano. Ha jugado todas las ediciones del magno evento desde Alemania 2006, por lo que es posible que CR7 llegue a la meta de los 1,000 goles en plena celebración de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

It’s good to be back 😁 We move forward together! pic.twitter.com/N30Jy3ywE5 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 3, 2026

¿Cuándo será el siguiente partido de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

El Al-Nassr sigue en la pelea por llevarse el título de la Saudi Pro League, pero necesitan seguir ganando en la temporada, pues un descalabro le daría oportunidad al Al-Hilal de alcanzar en puntos al equipo de Cristiano Ronaldo.

El próximo encuentro de CR7 en la liga árabe será el 11 de abril del 2026, cuando visiten la cancha del Prince Hathloul Stadium para verse las caras con el Al-Okhdood en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

El primer puesto de la tabla general, el Al-Nassr, se medirá ante el decimoséptimo clasificado de la Saudi Pro League, en un compromiso en el que Cristiano Ronaldo podría llegar a las 968 anotaciones o hasta más, si es que consigue más de dos goles en el cotejo.

DCO