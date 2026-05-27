¡Oficial! Hugo Sánchez es nuevo entrenador del Necaxa en la Liga MX

Ya hay movimiento en los banquillos del futbol mexicano, pues antes del inicio del Torneo Apertura 2026 se oficializó a Hugo Sánchez como nuevo entrenador del Necaxa en la Liga MX Femenil.

En sus redes sociales las Centellas indicaron que Hugo Sánchez Gutiérrez asume la dirección técnica del primer equipo femenil, asumiendo así la cabeza del proyecto deportivo femenino del equipo de Aguascalientes.

“La llegada de Hugo Sánchez representa continuidad al trabajo y desarrollo que ha construido dentro de la institución, respaldado por su experiencia en futbol formativo y profesional, así como por el conocimiento del entorno y la identidad del Club”, escribió Necaxa en un comunicado.

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Hugo Sánchez habló sobre este nuevo reto al frente de Centellas y el trabajo que buscará construir junto al equipo rumbo al Apertura 2026.



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¿Quién es Hugo Sánchez, nuevo entrenador del Necaxa Femenil?

En su comunicado el Necaxa indicó que el nuevo entrenador del primer equipo femenil cuenta con experiencia como futbolista profesional. Antes de asumir este cargo Hugo Sánchez complementó con una trayectoria enfocada en la formación y dirección técnica.

Hugo Sánchez Gutiérrez formó parte de diversas instituciones en la Liga MX como Atlas FC, Celaya FC, Club Irapuato, la Universidad del Valle de México, Alfareros de Tonalá y Colegio Once México, con diversos cargos y proyectos deportivos.

⚡ Una historia dentro del Club que hoy toma un nuevo rumbo.



Le damos la bienvenida a Hugo Sánchez a esta nueva etapa junto a nuestro equipo femenil. ⚡️



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Dentro de Club Necaxa, Sánchez Gutiérrez ha trabajado en fuerzas básicas desde el año 2023, ocupando cargos administrativos y deportivos, además de desempeñarse como auxiliar técnico en las categorías Sub-19 y Sub-23. Asimismo, dirigió a la categoría Sub-15 y recientemente estuvo al frente de la Sub-14.

Luego de formar y desarrollar talento en los Rayos, el estratega recibe la oportunidad de estar al frente de Centellas, comenzando los trabajos de planeación rumbo al torneo Apertura 2026.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto dentro de la institución. En próximos días, a través de los canales oficiales del Club, se dará a conocer más información relacionada con la preparación del equipo de cara al siguiente certamen”, agrega el comunicado.

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