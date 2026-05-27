André-Pierre Gignac ya tendría nuevo equipo tras su salida de Tigres y se reuniría con un campeón del mundo

La historia de André-Pierre Gignac con los Tigres está a 90 minutos de llegar a su fin, pero el delantero francés ya tendría su futuro decidido y estaría cerca de llegar a un club de la Major League Soccer (MLS) para reunirse con un campeón del mundo.

Con información de Diego Armando Medica, periodista de RG La Deportiva, André-Pierre Gignac ya tiene apalabrada su llegada al futbol de Estados Unidos con el Orlando City, pues aunque el francés logre salir campeón de la Concachampions este fin de semana, no se quedaría en el conjunto universitario para la siguiente temporada y sería nuevo jugador del conjunto de Florida.

"GIGNAC ESTÁ CERCA DE LLEGAR AL ORLANDO CITY" 💣💥



André Pierre Gignac ya tendría equipo y no es en el futbol mexicano, el francés llegaría a la MLS para jugar con el Orlando City, esto de acuerdo a la información de @DiegoArmaMedina .



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André-Pierre Gignac se encontraría con un campeón del mundo

André-Pierre Gignac terminará su etapa en la Liga MX para probar suerte en la MLS con el Orlando City, equipo que está buscando contratar jugadores de renombre de diferentes ligas para ir formando un club poderoso en esta campaña.

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El delantero francés, si llega a concretarse su llegada a la Major League Soccer, se reencontraría con su compatriota Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 y que ya confirmó su arribo al Orlando City tras terminar la temporada con el Atlético de Madrid.

Además de eso, André-Pierre Gignac llegaría a una liga que poco a poco va teniendo más estrellas de talla mundial, como Lionel Messi, Rodrigo de Paul, James Rodríguez, Thomas Müller y Marco Reus, así que el francés se uniría a esta lista.

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André-Pierre Gignac y los Tigres buscan llevarse la Concachampions

André-Pierre Gignac quiere ganar su último título con los Tigres y sería este fin de semana en la final de la Concacaf Champions Cup, aunque no será nada sencillo al enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Diez, un rival que también busca este trofeo.

Todo el equipo estará con la mente en ese cetro para que el delantero francés pueda despedirse de la institución con un trofeo en su vitrina personal y qué mejor que sea un título internacional.

Cabe recalcar que este enfrentamiento se dio en la final del Apertura 2025, torneo que terminó ganando Toluca sobre los Tigres, pero que dejó muchas emociones y una tanda de penales cardíaca en la capital del Estado de México.

DCO