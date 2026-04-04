Esta es la millonada que ganaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por el famoso comercial de Lego

A unos cuantos meses del Mundial 2026 la marca de bloques de juguete Lego reunió a las mejores estrellas del balompié mundial, pues en el comercial estuvieron presentes Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., a los primeros dos les pagaron una millonada para aparecer en la publicidad.

Al ser estrellas mundiales y los mejores de este deporte, las marcas que buscan patrocinarlos o que aparezcan en su publicidad deben de desembolsar una fuerte cantidad de dinero, ahora imaginemos para reunir a los cuatro en una solo producción para el comercial de Lego.

🚨 Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Kylian Mbappé and Vinícius Jr ALL TOGETHER. 🤩🔥



LEGO have pulled out all the stops for their latest ad with a seriously star-studded cast. 🥵 pic.twitter.com/M194FMJa7Y — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) April 2, 2026

Esta es la millonada que recibieron Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappé y Vinícius Jr.

La empresa de juguetes de construcción utilizó a cuatro figuras del futbol mundial para hacer su publicidad de cara a la Copa del Mundo, pues Lego sacó un set de cada futbolista que participó en la publicidad, con lo que buscan recuperar lo invertido para pagarles a los jugadores.

El futbolista que más recibió dinero por su participación fue Cristiano Ronaldo; el portugués firmó por la cantidad de 3 millones 430 mil dólares, mientras que Lionel Messi es el que sigue en la lista con un sueldo de 2 millones 590 mil billetes verdes.

Kylian Mbappé es el tercer mejor pagado de este proyecto; el delantero del Real Madrid recibió 852 mil dólares por aparecer en el comercial y Vinícius Jr. completa la tabla en el cuarto lugar con una cantidad de 325 mil billetes verdes para su bolsillo.

😳🎬| Así filmaron el épico comercial de LEGO con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior juntos.



Sí, con dobles.



Los cuatro cracks del fútbol mundial no coincidieron en la misma habitación al mismo tiempo. La magia del spot, donde compiten por… pic.twitter.com/a0IcqauulK — NTF (@NTFxSF) April 4, 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tendrán su última participación en Mundial

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo serán los jugadores a seguir en esta edición del Mundial 2026, pues los dos estarán jugando su última edición de una Copa del Mundo con su respectiva selección, buscando el título de la FIFA por última vez.

Del lado del argentino, él ya tiene en su vitrina personal la Copa del Mundo, aunque un bicampeonato no le caería nada mal a ‘La Pulga’, pues podría retirarse del futbol profesional con dos trofeos de un Mundial en su carrera, un hito histórico en su carrera.

Por el otro lado, Cristiano Ronaldo tendrá su última oportunidad para sumar el título que le hace falta en su trayectoria, pues desde su debut en 2006, el astro portugués no ha podido levantar la copa del mundo con su selección, así que este 2026 los reflectores estarán sobre él para ver si puede conseguir su cometido.

DCO