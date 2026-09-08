Selección Mexicana Femenil cae ante Polonia y está al borde de ser eliminada del Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Femenil quedó al borde de ser eliminada del Mundial Sub-20 luego de dejar escapar una ventaja ante la local Polonia, contra la que perdió por pizarra de 2-1 en la segunda jornada del Grupo A del certamen de la FIFA.

El Tricolor se puso al frente apenas al quinto minuto de acción con un autogol de Martyna Barczak, quien terminó clareando a su portera en su intento de ganar un balón. Pero la ventaja le duró muy poco a México, pues las anfitrionas emparejaron al 9′ por conducto de Oliwia Zwiazek.

Finaliza nuestro segundo partido de la fase de grupos. 🇲🇽💚



Seguimos juntas y con la mirada puesta en lo que viene. ❤️‍🔥



🇲🇽 1-2 🇵🇱 | #U20WWC pic.twitter.com/dDUH6MV1ya — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 8, 2026

Un penalti le da la victoria a Polonia sobre México

Polonia definió el encuentro ante México a su favor por medio de un penalti, el cual fue convertido por Zuzanna Witek al minuto 76. Ashlee Mora cometió una falta en el área sobre Weronika Arasniewicz. La árbitra uruguaya señaló la pena máxima tras revisar la acción en el VAR.

El marcador ya no se volvió a mover en el cotejo desarrollado en la Arena Katowice, lo que derivó en la primera derrota en el Mundial Sub-20 para la Selección Mexicana Femenil, que empató 2-2 contra Benín en su debut, en un duelo en el que ganaba 2-0.

México, casi eliminado del Mundial Femenil Sub-20

La derrota a manos de la local Polonia dejó a México en el tercer lugar del Grupo A del Mundial Femenil Sub-20, a falta de una jornada para que concluya la fase de grupos.

El Tricolor solamente supera por diferencia de goles a Benín, que sucumbió por un estrepitoso 8-0 frente a Argentina en el otro cotejo de la segunda fecha del sector.

México enfrentará a Argentina el próximo viernes 11 de septiembre en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial Femenil Sub-20.

Polonia superó a México y es líder del Grupo A. ⚽️🔝#U20WWC pic.twitter.com/8XMXcajpky — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 8, 2026

México, con la obligación de ganar para seguir con vida en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Femenil necesita derrotar a Argentina en el partido con sede en la Arena Katowice para seguir con vida en el Mundial-Sub 20 que se desarrolla en Polonia.

Una victoria de las dirigidas por el brasileño Doriva Bueno sobre la Albiceleste las colocaría segundas del Grupo A, debajo de Polonia, por lo que en automático asegurarían su boleto a los octavos de final.

Un empate contra Argentina podría dejar a México en el tercer sitio del Grupo A del Mundial Femenil Sub-20. Clasificarán a la segunda fase cuatro de los mejores terceros lugares, pero luce complicado que el Tricolor sea uno de esos equipos con solamente dos unidades.

EVG