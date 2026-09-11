Noche UFC: Hora y dónde ver EN VIVO la cartelera completa con Brandon Moreno, Alexa Grasso y los mexicanos

Este sábado 12 de septiembre se realiza Noche UFC en Glendale, Arizona, Estados Unidos. El evento nace para ser el escenario donde los peleadores mexicanos puedan tener un espacio en el fin de semana que celebra la Independencia de México.

La cartelera de Noche UFC 2026 tiene a guerreros azteca como Brandon Moreno, Alexa Grasso, David Martínez y Edgar Chairez, así como un combate estelar entre Jean Silva y Jose Miguel Delgado.

Por fin! Es semana de #NocheUFC 🇲🇽🌵



ESTELARES 5pm ET 🇺🇸 / 3pm 🇲🇽 / 6pm 🇦🇷 / 11pm 🇪🇸⁣

PRELIMS 2pm ET 🇺🇸 / 12pm 🇲🇽 / 3pm 🇦🇷 / 8pm 🇪🇸⁣



Sáb. 12 de septiembre | En vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/7T1h4dpmqq — UFC Español (@UFCEspanol) September 7, 2026

¿Dónde ver Noche UFC 2026?

La cartelera de Noche UFC 2026 inicia este sábado 12 de septiembre a las 12:00 horas la cartelera preliminar y 15:00 horas la cartelera estelar. El evento se puede ver en vivo en México por la señal de Paramount+.

Cartelera Estelar: 15:00 horas

Cartelera Preliminar: 12:00 horas

🚨Tenemos co-estelar Brandon Moreno marca 125.5 libras 🚨#NocheUFC

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Cartelera completa de Noche UFC

Cartelera Estelar

Jean Silva vs Jose Delgado - Peso pluma

Brandon Moreno vs Joseph Morales - Peso mosca

Tommy McMillen vs Marwan Rahiki - Peso pluma

Manon Fiorot vs Alexa Grasso - Peso mosca

Waldo Cortes-Acosta vs Curtis Blaydes - Peso pesado

David Martinez vs Dan Ige - Peso gallo

🫡 @AlexaGrasso con 125 libras supera la báscula ‼️#NocheUFC

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Cartelera Preliminar

Tim Elliott vs Edgar Chairez - Peso mosca

Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov - Peso welter

Yousri Belgaroui vs Djorden Santos - Peso medio

Drakkar Klose vs Tommy Gantt - Peso ligero

Rafa Garcia vs Rong Zhu - Peso ligero

Sean King vs Jessie Rosas - Peso Plumas

JJ Aldrich vs Regina Tarin - Peso mosca

Leyendas mexicanas entra en acción en Noche UFC

Noche UFC 2026 iba a tener al chihuahuense Yair Rodríguez en la pelea estelar, pero una lesión le impidió estar en la función y su lugar lo tomó el mexicoamericano Jose Miguel Delgado, quien se medirá al brasileño Jean Silva.

HAY ESTELAR ‼️‼️ Jose Miguel Delgado 🇲🇽 supera la báscula con 145.5 libras#NocheUFC

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La que tiene Jose Miguel Delgado enfrente es una oportunidad de oro y de las que cambian carreras, pues vencer a Jean Silva lo coloca de inmediato y sin objeción en la conversación de los contendientes al título. Pero también porque comparte cartelera con leyendas mexicanas.

Brandon Moreno y Alexa Grasso estarán en Noche UFC. El de Tijuana y la de Guadalajara son los únicos peleadores nacidos en México en ser campeones absolutos de la empresa, ambos en peso mosca. Yair Rodríguez capturó el título interino de peso pluma.

Entre los otros mexicanos destacados del evento en Arizona está en joven David Martinez, quien se encuentra entre los prospectos de peso gallo y tiene como rival a Dan Ige, combate que lo puede posicionar como un serio aspirante. Edgar Chairez, Rafa García y Regina Tarin son otros de los nacidos en México que tienen acción en Noche UFC.

aar