Aryna Sabalenka pierde la cima del ranking ante Elena Rybakina, pero buscará hacer historia en el US Open

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se miden por el título del US Open

Aryna Sabalenka sabía que muy probablemente iba a perder el puesto número 1 del ranking ante Elena Rybakina. No había mucho que pudiera hacer al respecto. El trofeo del Abierto de Estados Unidos es otra historia y la bielorrusa busca una marca que no se logra desde hace 12 años.

Sabalenka es la vigente bicampeona del US Open y tuvo una arrolladora exhibición en las semifinales. La todavía 1° del ranking busca el tricampeonato, que sería el primero en Flushing Meadows desde Serena Williams entre 2012 y 2014. “Deseaba muchísimo llegar a la final y, por supuesto, quiero ganarlo todo”, manifestó Sabalenka.

Rybakina dejó servida la mesa para un duelo entre las dos mejores jugadoras del tenis femenino al venir de atrás para derrotar 3-6, 6-4, 6-4 a Coco Gauff. Sabalenka venció a Jessica Pegula 7-5, 6-2 en la primera semifinal, despegándose en el segundo set después de una pareja primera manga.

Current No. 1 vs the incoming No. 1.



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El lunes habrá nueva líder en el ranking de la WTA

Sabalenka es actualmente la número 1 y Rybakina la número 2 en el ranking de la WTA, pero eso cambiará el lunes, después de que Sabalenka mantuvo el primer puesto durante 99 semanas consecutivas.

Rybakina, segunda preclasificada, se coronó en el Abierto de Australia para comenzar el año, venciendo a Sabalenka en la final. Aprovechó los malos resultados de la bielorrusa en el verano para seguir recortando distancia en la carrera por el número 1.

Lo único que la kazaja de 27 años necesitaba era acceder a las semifinales en Nueva York para desalojar a Sabalenka, quien ha ocupado el primer puesto durante 99 semanas consecutivas.

“Es mucho trabajo y sí, ese era uno de mis objetivos, pero ahora mismo no había mucho que pudiera hacer. En realidad no rendí bien a mitad de temporada”, comentó Sabalenka. “Elena lo tomó y jugó muy bien, y me quitó el número 1″.

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La segunda semifinal resultó una batalla más intensa. Gauff fue la que intentó remontar en los dos últimos sets, pero Rybakina no permitió que lograra darle la vuelta al partido. Gauff arrancó a todo vapor. Clavó cuatro aces contra uno de Rybakina, quien lidera el circuito de la WTA en esa categoría, en un primer set que se llevó en 38 minutos.

“Respiré hondo, intentaba hablarme en positivo y simplemente me dije que tenía que luchar y tratar de mostrar un buen tenis”, señaló Rybakina.

Gauff perdía 4-1 en el segundo set y luchó para nivelarlo 4-4 antes de que Rybakina ganara los dos juegos siguientes. Rybakina se puso 5-3 y sacó para el partido, pero Gauff le quebró para darse una oportunidad más, alentada por un público que incluía a la ex primera dama Michelle Obama.

Otra final de Grand Slam entre Rybakina y Sabalenka 🔥 pic.twitter.com/wOnCaddH4P — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

“Me pareció un buen partido y, sinceramente, todo se decidió en un par de juegos con mi servicio en ambos sets que no pude sacar adelante”, indicó Gauff. “Tendré que analizar lo ocurrido, pero ella hace un gran trabajo manteniéndose firme en cada punto y presionando mucho tanto al resto como cuando tú sacas”.

Gauff era una adolescente cuando obtuvo su primer cetro en un Slam, viniendo de atrás para superar a Sabalenka en la final del US Open de 2023, pero desde entonces nadie ha podido derribar a la bielorrusa en Flushing Meadows.

Australian Open: Rybakina 🏆

Indian Wells: Sabalenka 🏆



A third hard court final this year awaits in New York! pic.twitter.com/SIvsog005G — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Pegula ofreció pelea en la final de 2024 y en las semifinales del año pasado, pero no pudo resistir mucho ante el gran nivel desplegado por Sabalenka el jueves, y tampoco estaba segura de que alguien más lo hubiera logrado.

“Se lo puedes preguntar a ella, fue probablemente el mejor partido que ha jugado este año”, comentó Pegula. “Es decir, me pareció que su nivel fue superlativo”.

Sabalenka conectó 29 golpes ganadores frente a 12 de Pegula. Ha ganado 19 partidos consecutivos en el Abierto de Estados Unidos desde que perdió ante Gauff en la final de 2023.

Las cuatro primeras preclasificadas llegaron a las semifinales femeninas del Abierto de Estados Unidos por primera vez desde 1975. Sabalenka, Rybakina y Gauff han ganado múltiples títulos grandes, mientras que Pegula todavía busca el primero.

Aryna is ready for the big serve and baseline game Elena will bring to the final 👇 pic.twitter.com/o540G4Qml9 — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Sabalenka ganó 14 de 19 puntos sobre el segundo saque de Pegula, devolviendo las pelotas con más velocidad de la que le llegaban. Aun así, Pegula resistió durante un rato.

Estaban 4-4 al cabo de 25 minutos y Sabalenka parecía frustrarse por no hacer daño ante el servicio de Pegula, haciendo un gesto de disgusto hacia el palco de sus entrenadores tras un error. Pegula había ganado 18 de 20 puntos con su primer saque cuando se paró en la línea para sacar con Sabalenka arriba 6-5.

Sabalenka conectó de repente un revés ganador, Pegula mandó un derechazo largo y Sabalenka añadió otro golpe ganador para disponer de un punto de set, y cerró el set un par de puntos después.

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