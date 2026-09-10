Aryna Sabalenka derrota a Jessica Pegula y clasifica a la final del US Open en busca del tricampeonato

Aryna Sabalenka quedó a una victoria de conquistar su tercer título consecutivo del Abierto de Estados Unidos, al vencer a Jessica Pegula por 7-5, 6-2 esta noche en la pista del Arthur Ashe.

Sabalenka se abrió paso a pura potencia, en lo que había sido un partido totalmente parejo durante la mayor parte del primer set. Atacó el segundo servicio de Pegula y el segundo set fue tal vez su tramo más impresionante de tenis en el torneo.

“Ninguna queja.. Estoy súper feliz de haber podido exhibir un tenis así”, dijo Sabalenka.

THREE-PEAT: STILL ON 🗽



Aryna Sabalenka defeats Pegula 7-5, 6-2 and will once again compete in the US Open championship match on Saturday! pic.twitter.com/1mLbWR0HXG — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

La primera preclasificada se enfrentará a la segunda Elena Rybakina o a la cuarta Coco Gauff el sábado. La bielorrusa de 28 años necesitará una victoria para convertirse en la primera jugadora que se consagra en tres ediciones consecutivas del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

Rybakina desplazará a Sabalenka en la cima del ranking del tenis femenino la próxima semana, y Sabalenka comentó esta semana que no le importaría ceder el número 1, después de haberlo mantenido durante 99 semanas consecutivas, si con eso podía conquista otro campeonato del US Open. Será difícil evitarlo si el sábado golpea la pelota como lo hizo ante Pegula.

Sabalenka conectó 29 golpes ganadores contra 12 de Pegula, y convirtió su tercer enfrentamiento consecutivo en la recta final del torneo en una paliza, después de que su victoria en la final de 2024 y en las semifinales de 2025 fueran muy ajustadas durante buena parte del camino.

Aryna Sabalenka is into her FOURTH consecutive US Open final! pic.twitter.com/yqCM5X1nku — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Ha ganado 19 partidos seguidos en el US Open desde que perdió ante Gauff en la final de 2023. La tenista de Bielorrusia se prepara para pelear por su tercer trofeo al hilo del Abierto de Estados Unidos.

Las cuatro primeras preclasificadas alcanzaron las semifinales femeniles del US Open por primera vez desde 1975. Sabalenka, Rybakina y Gauff han ganado múltiples títulos de Grand Slam, mientras que Pegula todavía busca el primero.

La tenista nacida en Buffalo, Nueva York, esperaba que llegara en su Grand Slam favorito y en su superficie más fuerte, pero por desgracia para ella las canchas duras también son donde la potencia de Sabalenka resulta más implacable.

Sabalenka señaló esta semana que le encantaba jugar contra Pegula, quien tenía la mayor cantidad de victorias y compartía la mayor cantidad de triunfos en canchas duras del circuito esta temporada, porque era una rival capaz de ponerla bajo presión y obligarla a responder cuando la exigían.

DCO