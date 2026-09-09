Ben Shelton sorprende y elimina a Carlos Alcaraz en el partido que más tarde acabó del US Open

Ben Shelton puso fin al reinado de Carlos Alcaraz en el partido que más tarde acabó en la historia del Abierto de Estados Unidos, imponiéndose por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10-7), un encuentro que concluyó a las 1:33 de la madrugada del miércoles (horario del centro de México 3:33 de Nueva York).

Alcaraz vio así interrumpida su racha de 18 victorias consecutivas en torneos de Grand Slam tras una batalla que duró 4 horas y 28 minutos.

Miles de aficionados se quedaron hasta el final en el estadio Arthur Ashe y el estadounidense Shelton se benefició del apoyo del público local, coreando el ”¡USA! ¡USA!”.

“Es increíble. Siempre digo que esta es la mejor ciudad deportiva del mundo y que este es el mejor estadio del mundo”, dijo Shelton.

Five sets of amazing.



What a show, Ben Shelton and Carlos Alcaraz 👏 pic.twitter.com/n6Dyp2oeiT — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Habrá una semifinal estadounidense el viernes. Shelton, octavo cabeza de serie, se enfrentará a Frances Tiafoe. Más temprano, el número 11 de la siembra remontó tras quedar dos sets a cero y alcanzó su tercera semifinal del US Open al doblegar a su compatriota Alex Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (10-6).

Estados Unidos tiene asegurada la presencia de un representante masculino en la final del domingo, en la búsqueda del país por un primer título de Grand Slam masculino para el país desde el conseguido por Andy Roddick en 2003.

Alcaraz también protagonizó el partido que previamente había establecido el récord del final más más tarde en el US Open. Eso ocurrió en 2022 al vencer a Jannik Sinner, un duelo que concluyó a las 2:50 de la madrugada de Nueva York (12:50 de la CDMX) en la ronda de cuartos de final de 2022. El español, entonces con 19 años, acabó conquistando el primero de sus siete títulos de Grand Slam.

Este martes en Flushing Meadows estuvo marcado por partidos maratonianos.

Tres de los cuatro partidos de cuartos de final individuales en ambas ramas se decidieron en el super desempate al mejor de 10 puntos.

All class from Carlos Alcaraz after a five-set battle 👏 pic.twitter.com/AimvHBWO98 — ESPN (@espn) September 9, 2026

Grandes sorpresa en un día largo del US Open

La jornada comenzó con Aryna Sabalenka imponiéndose por un estrecho margen a Linda Noskova, la campeona de Wimbledon, para mantener en pie su objetivo de lograr un tercer título consecutivo en el US Open.

Y el otro partido de cuartos, en el cuadro femenino, también se fue al máximo de sets, con Jessica Pegula superando a su compatriota estadounidense Emma Navarro.

De vuelta en el circuito en este US Open tras una inactividad de cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha, Alcaraz tendrá que esperar por un tercer cetro en Nueva York.

¡HISTÓRICA VICTORIA DE SHELTON SOBRE ALCARAZ! 🔥👏



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A sus 23 años, Shelton estará en su segunda semifinal de Grand Slam. La anterior fue también en el cemento de Flushing Meadows, sucumbiendo ante Novak Djokovic en 2023.

Shelton tomó el control del partido al ganar nueve juegos consecutivos: desde el arranque del segundo set hasta ponerse 3-0 arriba en el tercero.

En una noche en la que no estuvo preciso con su derecha (cometió 31 errores no forzados con ese golpe), Alcaraz no claudicó cuando parecía desbordado por la potencia de Shelton, incluso llegando a vomitar antes del comienzo del set definitivo.