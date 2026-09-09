El VIDEO que Carlos Alcaraz evitó a toda costa, tras vomitar en su propia toalla en el US Open

Carlos Alcaraz tras vomitar al final del cuarto de set del duelo contra Ben Shelton en los cuartos de final del US Open.

Carlos Alcaraz tuvo una de las noches más intensas de su trayectoria profesional durante los cuartos de final del US Open 2026. En un emocionante duelo contra Ben Shelton, el español enfrentó una exigencia física extrema, llegando a vomitar en varias ocasiones, lo que evidencia el desgaste que sufrió en la cancha.

La Arthur Ashe, icónica sede del torneo, fue testigo de una batalla increíblemente reñida y que terminó a las 3:33 de la madrugada de Nueva York (1:33 de la CDMX). Las cámaras capturaron a Carlos Alcaraz recurriendo a su toalla para vomitar en momentos críticos del partido.

Esta no fue una situación aislada; el número dos del mundo mostró señales de un esfuerzo monumental en diferentes períodos del encuentro. A esas horas, ya pasadas las 2:00 de la madrugada, cada punto se transformaba en una lucha no solamente contra Shelton, sino también contra su propio cuerpo.

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Carlos Alcaraz vomitando.



Está dejando todo lo que tiene. pic.twitter.com/teAP7IOvR3 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 9, 2026

El partido fue todo un clásico del US Open

El encuentro reflejó la dureza de los partidos de Grand Slam. Carlos Alcaraz ha tenido que lidiar con intercambios intensos y largos juegos, enfrentando una presión constante ante un Shelton que, jugando en casa, hizo del Arthur Ashe un campo de batalla aún más desafiante. La atmósfera se tornó eléctrica, con el público apoyando fervientemente al estadounidense.

Las imágenes de Alcaraz rápidamente se volvieron virales en las redes, encapsulando la esencia de su esfuerzo: “Ya son más de las 2 de la mañana. Está dando todo de sí”. A pesar de las adversidades, Alcaraz se negaba a rendirse. Tras cada episodio de vómito, volvía a la pista, decidido a luchar por cada punto.

Al final del partido Ben Shelton puso fin al reinado de Carlos Alcarazen el partido que más tarde acabó en la historia del Abierto de Estados Unidos, imponiéndose por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10-7), un encuentro que concluyó a las 1:33 de la madrugada del miércoles (horario del centro de México 3:33 de Nueva York).