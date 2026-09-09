Scarlett Camberos, primera mexicana candidata al Balón de Oro Femenil

LA DELANTERA de las Águilas aparece entre las 30 jugadoras elegidas por France Football

Sus tres títulos en lo que va del año con el América y sus actuaciones con las de Coapa convirtieron a la delantera Scarlett Camberos en la primera futbolista mexicana de la historia en estar entre las 30 nominadas al Balón de Oro Femenil 2026, galardón que entregará el próximo 26 de octubre la revista France Football.

La atacante de 25 años de edad, quien en sus dos etapas en la Liga MX Femenil solamente ha defendido la casaca de las azulcremas, es la primera jugadora azteca en estar entre las candidatas a conquistar el reconocimiento que nació en 2018, teniendo como ganadora a la delantera noruega Ada Hegerberg.

EL DATO: LA ATACANTE, que desde 2022 forma parte de la Selección Mexicana, registra dos anotaciones con el América en lo que va del actual Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

La histórica aparición de Scarlett Camberos entre las finalistas al Balón de Oro Femenil es el reflejo del destacado año que ha tenido con el América, pues fue pieza fundamental para que las de Coapa se coronaran en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Concacaf W Champions Cup, torneo éste último en el que las capitalinas se convirtieron en el primer club mexicano en coronarse en la región.

Scarlett Camberos hizo nueve goles en el pasado Clausura 2026, cuatro de ellos en la Liguilla y uno en la final ante las Rayadas, a las que las dirigidas por el español Ángel Villacampa derrotaron por global de 3-1 para obtener el tercer título para la institución en la Liga MX Femenil.

EL TIP: SCARLETT CAMBEROS jugó su primer duelo con América el 10 de enero de 2022.

Además, Camberos Becerra compartió el título de goleo de la Concacaf W Champions Cup con la marfileña Rosemonde Kouassi (Washington Spirit), luego de que ambas lograron seis tantos durante la competencia de la zona, que este año celebró su segunda edición.

La jugadora mexicana narró a los canales oficiales de las Águilas la manera en la que se enteró de que está entre las 30 candidatas al Balón de Oro Femenil 2026, noticia de la que se enteró gracias a los múltiples mensajes de felicitación que le llegaron al celular.

“Creo que me estaba lavando los dientes y haciendo mi rutina y empecé a ver mensajes de mi representante y varias personas que me decían: ‘¡Felicidades!’, ‘¡Enhorabuena!’. Y yo: ‘¿Qué está pasando?’. Entonces entré a las redes y ya es cuando vi”, confesó la atacante de las Águilas acerca de cómo supo la noticia.

Scarlett Camberos comentó que la primera persona a la que le presumió su candidatura para el Balón de Oro Femenil 2026 fue su mamá, quien pensó que era un galardón de parte de la Concacaf. “Le dije: ‘Ma, creo que me nominaron para el Balón de Oro’. Y mi mamá: ‘¿Qué es esto de Concacaf?’. Y yo: ‘No, ma, como el Balón de Oro del que gana Messi cada año’. Y creo que ahora sí ya sabe qué es, pero estaba confundida”, platicó.

Alexia Putellas, Claudia Pina y Alex Greenwood, entre otras, aparecen entre las contendientes a obtener el Balón de Oro Femenil que en las últimas tres ediciones se llevó la española Aitana Bonmatí, quien este año no esta entre las candidatas luego de que sufrió una lesión en el peroné izquierdo, al nivel de tobillo, lo que la dejó fuera de las canchas con el Barcelona por cinco meses.

Por su parte, el América fue nominado en la categoría de mejor equipo, esto precisamente por los tres trofeos que ha sumado a sus vitrinas este año.

Los otros cuatro clubes candidatos al Balón de Oro Femenil 2026 en esta categoría son Bayern Múnich, Manchester City, Lyon y Barcelona.

PRINCIPALES CANDIDATOS ı Foto: Especial

LA PANTERA TAMBIÉN. Por su parte, Julián Quiñones se convirtió en el sexto mexicano en ser nominado para el Balón de Oro, galardón que en la categoría varonil se otorga desde 1956, cuando el primer ganador fue Stanley Matthews.

Guillermo Ochoa (2007), Rafael Márquez (2010), Javier Hernández (2011), Andrés Guardado y Giovani Dos Santos (ambos en 2015) han sido los otros tricolores candidatos a ganar este premio.

La Pantera fue la figura indiscutida de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 al anotar cuatro goles y dar una asistencia en los cinco partidos que el conjunto azteca jugó.

53 Goles ha hecho Scarlett Camberos con el América

Además de su gran certamen a nivel de selecciones, Quiñones recibe su nominación por la impresionante campaña en el Al Qadisiyah de Arabia Saudita, en donde fue campeón de goleo con 33 tantos, cinco más que el veterano delantero portugués Cristiano Ronaldo.

El exatacante del América comparte la candidatura al Balón de Oro al lado de algunos de los mejores futbolistas del orbe y entre los favoritos para alzar el premio destacan: Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland Y Ousmane Dembelé, el ganador en la edición pasada. También aparece el español Rodri Hernández.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el Teatro London Palladium.

JULIÁN QUIÑONES ı Foto: Especial

JULIÁN QUIÑONES

POSICIÓN: Delantero

EQUIPO: Al Qadisiyah

EDAD: 29 años

ESTATURA: 1.77 m

PESO: 76 kg

LOGROS EN EL AÑO

CAMPEÓN DE GOLEO en Arabia Saudita (33)

MÁXIMO GOLEADOR de México en el Mundial 2026 (4)

CON AL QADISIYA 2026