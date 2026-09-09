Por tercera vez en la historia, repite partido del SB en arranque de NFL

La Temporada 2026/2027 de la NFL inicia esta tarde con el duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots. Por tercera ocasión los equipos que chocaron en el Super Bowl anterior se vuelven a ver en el arranque de una nueva campaña. En febrero pasado se vieron las caras y los Halcones Marinos alzaron el Vince Lombardi, por lo que los Pats tendrán una pronta revancha, pero en otras circunstancias. Las dos veces anteriores que ocurrió dicho suceso fue en 1970 con el duelo entre Minnesota Vikings vs. Kansas City Chiefs y en 2016 cuando chocaron Denver Broncos y Carolina Panthers.

MAURICIO LÓPEZ

PAÍS: México

APODO : Tyson

POSICIÓN: Liniero

EQUIPOS EN LA NFL: Eagles y Raiders

ESTATUS: Retirado

REVANCHAS DEL SB EN LA SEMANA 1 DE LA NFL ı Foto: Especial

EL DATO: LA NFL aprobó en agosto la venta de los Seahawks al grupo encabezado por la familia Khosla por 9,612 mil millones de dólares, la operación más cara en la historia de la liga.

Mauricio López, también conocido como Tyson, es uno de los mexicanos que en los recientes años ha tenido la oportunidad de militar en un equipo de la NFL. En 2008 cumplió el sueño al ser reclutado por los Philadelphia Eagles, en donde entrenó y fue nombrado mejor jugador de un partido de pretemporada. Para 2009 los Oakland Raiders (antes de irse a Las Vegas) lo incluyeron en su roster, pero una lesión le impidió llegar a la etapa final. En exclusiva con La Razón de México habló sobre la nueva temporada de la liga.

Siete meses después de conseguir su segundo título, los Seahawks reciben en casa a unos Pats que llegan heridos tras caer en el Super Bowl LX por 29-13. El sello defensivo de Seattle se mantendrá esta campaña, pero deberán reemplazar al MVP Kenneth Walker III, quien firmó con Kansas City. A pesar de esta baja sensible, Mauricio Tyson López pide no desechar la candidatura del equipo comandado por Mike Macdonald.

LA NFL es un futbol muy diferente a lo que yo viví y a lo que yo estoy viendo ahorita. Se busca establecer un ataque terrestre que tengan posesión, que sepa manejar y administrar el reloj MAURICIO LÓPEZ, Exjugador de la NFL



“No puedes descartar a Seattle a pesar que es una división complicada. Ahí están los Rams, los 49ers, que siempre son una incógnita con el tema de sus lesiones, pero que al final es una plantilla vasta y que puede ser un equipo fuerte. Los Seattle Seahawks serán incómodos, aunque no sé si repita el título, pero levantarán la mano en la Conferencia Nacional para llegar al Super Bowl y llevárselo”, comentó.

La etiqueta de campeón defensor pone a los Seahawks en la conversación para llegar al Super Bowl, pero no son el único equipo que López ve como contendiente en la Conferencia Nacional, pues Seattle se mide a unos reforzados Los Angeles Rams que sumaron a Aaron Donald.

“No hay que olvidar lo que Seattle logró la temporada pasada, en parte por su coordinador defensivo Aden Durde, que tengo el gusto de conocerlo porque también fue jugador de la NFL Europa, un británico con un futbol muy fácil. Los jugadores entendían sus asignaciones, tanto en la defensiva como en la ofensiva”, explicó López, quien antes de llegar a la NFL pasó por el proyecto de la liga en el Viejo Continente. Jugó para los Amsterdam Admirals en Holanda y Cologne Centurions en Alemania, en donde fue campeón.

El Tyson, exjugador de la LFA, también destacó el trabajo offseason que realizon Los Angeles Rams, que concretaron el regreso de Aaron Donald a la NFL, además de la llegada de Myles Garrett, dos nombres clave en una reestructuración ambiciosa para el equipo que comanda Sean McVay.

“Lo que hicieron los Rams en la temporada baja fue brutal. No puedes dejarlos fuera de ser contendientes e incluso pensar que pueden ser los campeones del Super Bowl. La llegada de Aaron Donald también puede ser un revulsivo muy fuerte para la parte defensiva. Sería una gran historia. Sales del retiro, ganas un Super Bowl y te conviertes en el defensivo del año”, añadió.

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Para el exdefensivo, los movimientos hechos por los Rams los hacen unos de los “contendientes” en la Conferencia Nacional, en donde no descarta una sorpresa de Philadelphia y ve a los Cowboys junto a los 49ers como las posibles decepciones.

Del otro lado, en la Conferencia Americana, Patriots y Bills buscan el Super Bowl y son los favoritos en el Este. Sin embargo, Broncos le siguen de cerca entre los rosters predilectos y el regreso de Patrick Mahomes tras una lesión despierta una posible candidatura de los Chiefs.

“En la AFC el que puede sorprenderme este año es Denver. Los Bills deben ser contendientes. Nueva Inglaterra puede decepcionar a pesar de que han construido un buen equipo y estuvieron en el Super Bowl, pero esta temporada van a tener un calendario muy complicado”, comentó el Tyson.

Una de las historias a seguir en las primeras semanas es el regreso de Patrick Mahomes, QB de los Kansas City Chiefs, quien no jugó ningún partido de pretemporada tras someterse a una cirugía en diciembre para reparar ligamentos desgarrados en la rodilla izquierda.

“El tema es que no puedes apostar en contra de Patrick Mahomes, pero hay que ver cómo va a regresar. La incógnita de Travis Kelce siempre va a estar ahí. Yo ya no lo veo como este jugador dominante que que en años anteriores lo veíamos siendo ese receptor número uno. Deben tratar de establecer un ataque terrestre con la llegada de Kenneth Walker III. Yo no los descartaría de playoffs”, reconoció.

Este año la NFL visita siete países fuera de Estados Unidos para su temporada, siendo las visitas internacional en Australia, Brasil, Reino Unido, Francia, España, Alemania y México.