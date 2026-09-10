Elena Rybakina vence a Coco Gauff y se clasifica a la final del US Open para encontrarse con Sabalenka

Elena Rybakina sufrió en su partido de semifinales ante Coco Gauff, pero la tenista de Kazajistán logró darle la vuelta al marcador para llevarse el boleto a la final del US Open para encontrarse con Aryna Sabalenka en busca de su primer título del Abierto de Estados Unidos.

La raqueta kazaja se llevó el encuentro en tres sets por parciales de 6-3, 4-6 y 4-6, con lo que confirma el buen momento que atraviesa en la temporada y podría sumar su segundo título de Grand Slam después de salir campeona en el Australian Open a inicios de año tras vencer a Sabalenka en la gran final.

Elena Rybakina roars back and into the US Open women's singles final! pic.twitter.com/ipitXRsMux — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Elena Rybakina está a solo un partido de convertirse en la número uno del ranking de la WTA y será el próximo sábado 12 de septiembre cuando vuelva a la pista del Arthur Ashe Stadium para ir en busca de su tercer título de Grand Slam.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Aryna Sabalenka derrota a Jessica Pegula y clasifica a la final del US Open en busca del tricampeonato

La tenista kazaja terminó el encuentro con cinco aces a su cuenta y 58 por ciento de puntos ganados con su primer servicio, además de llevarse el último set con dos quiebres de saque consecutivos para cerrar su victoria en dos horas y ocho minutos en el último partido de la jornada de este jueves.

Coco Gauff tuvo la oportunidad de llegar a su segunda final en cuatro años, pero la segunda sembrada del torneo evitó que la estadounidense peleara por su segundo título en Nueva York y después de dos años consecutivos, una raqueta estadounidense no llega al partido por el título del último Major del año.

Elena Rybakina books her ticket into her first US Open final! pic.twitter.com/HBDTVBi16U — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Antes de llevarse la victoria, las dos tenistas intercambiaron varios golpes y Elena Rybakina alcanzó a rescatar una pelota que casi se va por el fondo de la pista, la puso en el aire y en el remate de Coco Gauff, la estadounidense se pasó de fuerza y mandó la bola fuera para terminar con el encuentro.

La final del próximo sábado entre Elena Rybakina y Aryna Sabalenka será histórica, la kazaja busca su primer título en su primera final en el US Open, mientras que la bielorrusa quiere convertirse en tricampeona del Abierto de Estados Unidos. La última en conseguir esto fue Serena Williams entre 2012 y 2014.

DCO