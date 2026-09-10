¿Qué le pasó a Sam Darnold? Así fue lesión de cadera | VIDEO

El quarterback de los Seahawks de Seattle, Sam Darnold, presenta una lesión de cadera, aparentemente de índole muscular, y su situación para el partido de la próxima semana en Arizona aún no está definida, manifestó este jueves el entrenador Mike Macdonald.

¿Qué le pasó a Sam Darnold? Así fue lesión de cadera

Sam Darnold se lesionó en la primera serie de Seattle durante el partido inaugural de la temporada del miércoles por la noche contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

El deportista fue capturado por Dre’Mont Jones en la primera serie de Seattle, y la pierna derecha del mariscal de campo pareció llevarse la peor parte del impacto en el derribo. Sam Darnold salió cojeando del campo, fue evaluado en la carpa médica al costado y luego se fue renqueando al vestuario.

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Los Seahawks informaron inicialmente que el estado de Darnold era dudoso, y anunciaron antes del descanso que no regresaría.

Sam Darnold salió del partido en el primer cuarto. ı Foto: AP

El suplente Drew Lock lo reemplazó y completó 16 de 22 pases para 187 yardas y un touchdown. Los Seahawks remontaron para una victoria de 13-10.

Tras el partido, el entrenador Macdonald negó que la cadera de Darnold estuviera fracturada, pero indicó que se sometería a pruebas adicionales. Dijo que Darnold sufrió una lesión muscular cerca de la cadera y que el equipo tendría la próxima semana una mejor idea de su disponibilidad para el partido contra Arizona el 20 de septiembre.

“Han sido noticias positivas ”, dijo Mike Macdonald. “En este momento sólo estamos trabajando en el alcance de la lesión y poniendo un plan en marcha para volver a estar en plena forma”.

So @ProFootballDoc says concern for Darnold is a posterior wall acetabular hip fracture.



If true this is an IR issue and Dr. Chao says missing half the season is possible pic.twitter.com/trTpEWsYEp — Armando Salguero (@ArmandoSalguero) September 10, 2026

Sam Darnold, de 29 años, no se perdió ningún partido la temporada pasada, cuando condujo a los Seahawks al título del Super Bowl. Lanzó para 4.048 yardas, con 25 touchdowns y 14 intercepciones en la temporada regular, mientras que Seattle ganó 14 partidos, un récord de la franquicia.

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