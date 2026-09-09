¿Quién es Hugo Alejandro Hernández, alumno de la BUAP que desapareció tras salir a jugar futbol?

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) pidió apoyo a su comunidad estudiantil para localizar a Hugo Alejandro Hernández Tello, alumno de la institución que permanece desaparecido desde el sábado 5 de septiembre.

El joven, de 25 años y estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Administración, modalidad semiescolarizada, fue visto por última vez en la colonia Zaragoza, en Puebla, después de salir a jugar futbol con sus amigos.

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares y vecinos comenzaron con recorridos de búsqueda, mientras la Fiscalía General del Estado de Puebla emitió el boletín correspondiente para solicitar ayuda de la población.

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🚨 La comunidad universitaria solicita su apoyo para localizar a Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Administración, modalidad semiescolarizada. — BUAP (@BUAPoficial) September 8, 2026

¿Quién es Hugo Alejandro Hernández?

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Hugo Alejandro Hernández Tello nació el 6 de enero de 2001 y desapareció en la colonia Zaragoza el pasado 5 de septiembre de 2026.

El boletín señala que mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y es de complexión media y tez morena. Tiene cabello corto y ondulado de color negro, cara ovalada, frente mediana, ojos medianos color café oscuro, nariz grande, boca mediana con labios gruesos y mentón ovalado.

Como seña particular, Hugo Alejandro cuenta con un lunar en el lado derecho de la barbilla.

El día en que fue visto por última vez llevaba una playera blanca de cuello redondo con franjas rojas en la parte superior, bermuda azul marino o negra y tenis blancos con franjas negras. También llevaba consigo una mochila de color negro.

La desaparición del estudiante movilizó a la comunidad universitaria. A través de sus redes sociales, la BUAP solicitó apoyo para localizarlo y compartió información sobre su identidad y las características incluidas en la ficha de búsqueda.

Familiares del joven continúan a la espera de información que permita conocer su paradero. De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, los datos que puedan contribuir a su localización serán recibidos de manera confidencial y anónima.

La dependencia habilitó los teléfonos 22-12-83-81-42, 22-22-14-64-02 y 22-22-14-64-05 para recibir información relacionada con el paradero de Hugo Alejandro Hernández Tello.

Ficha de desaparición de Hugo Alejandro Hernández Tello ı Foto: Fiscalía General de Puebla

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LMCT