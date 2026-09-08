Localizan con vida a menor reportado como sustraído en Puebla

Un menor que había sido reportado como sustraído mientras caminaba con su madre en Puebla fue localizado con vida, luego de varias horas de búsqueda y de la difusión del caso en redes sociales.

La noticia provocó preocupación entre habitantes de la zona y usuarios de redes sociales, quienes compartieron la alerta para ayudar a encontrar al niño. Tras conocerse su localización, familiares y ciudadanos celebraron que se encuentre con vida.

El reporte inicial indicaba que la sustracción ocurrió durante la mañana del lunes, cuando la madre y el menor caminaban por calles de un conjunto habitacional de Puebla. Una cámara de seguridad habría captado el momento en que dos hombres descendieron de un vehículo y se aproximaron a ellos.

TE RECOMENDAMOS: Desalojan a alumnos Fallece estudiante de la UASLP tras caer de edificio en Facultad de Ingeniería

Según las imágenes difundidas por familiares, los sujetos habrían forcejeado con la mujer para llevarse al niño. En el video también se observa que ella intentó impedir que se lo llevaran, mientras una tercera persona se aproximaba al sitio.

Luego de que el caso se hizo público, vecinos y familiares iniciaron una campaña de búsqueda y solicitaron el apoyo de la ciudadanía. La difusión de fotografías y del material de videovigilancia se extendió en redes sociales durante varias horas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con autoridades del estado de Tlaxcala, localizó con vida a un niño de dos años de edad, reportado como víctima de sustracción de menor en el municipio de Coronango. #FiscalíaInforma https://t.co/YViMtFLOR7 pic.twitter.com/h5k5TCZo1u — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 9, 2026

Lo localizan con vida tras horas de búsqueda

Reportaron que el menor fue localizado con vida más tarde en la capital poblana. Hasta el momento, las autoridades no han difundido públicamente todos los detalles sobre las circunstancias de su hallazgo ni han informado sobre personas detenidas por este caso.

Tampoco se ha precisado de manera oficial el estado de salud del niño, por lo que se espera que las autoridades correspondientes den a conocer información confirmada conforme avancen las investigaciones.

El caso reavivó los llamados para que cualquier denuncia relacionada con la desaparición o sustracción de niñas, niños y adolescentes sea reportada de inmediato a las autoridades, además de evitar compartir información personal que pueda poner en riesgo a las víctimas o a sus familias.

La localización del menor puso fin a las horas de incertidumbre que vivieron sus familiares y la comunidad, mientras las indagatorias continúan para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL