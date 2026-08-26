Detienen a director de Seguridad y a policía de Juchipila, Zacatecas, por secuestro

Pedro Humberto “N”, director de Seguridad Pública Municipal de Juchipila, Zacatecas, y un elemento de esa corporación fueron detenidos este martes por su probable participación en el delito de secuestro agravado, como parte de un operativo entre autoridades estatales y federales.

El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya informó que ambas aprehensiones ocurrieron durante las primeras horas de este 25 de agosto en el marco del Plan SAGAZ entre Aguascalientes y Zacatecas, presentado el pasado 30 de junio.

En declaraciones a la prensa, detalló que fueron detenidos al cumplimentarse dos órdenes de cateo. “Son dos servidores públicos, en específico es el director de Seguridad Pública de Juchipila y un elemento más de la policía municipal”, explicó.

Aunque en el Registro Nacional de Detenciones aparece el nombre de Pedro Humberto de la Cruz Balvanera, el Ayuntamiento de Juchipila indica que el nombre del director de Seguridad Pública Municipal es Pedro Humberto de la Cruz Balvaneda.

Tras la captura de ambos integrantes de la policía municipal, el fiscal de Zacatecas aseguró que la situación en Juchipila se encuentra bajo control, aunque señaló que se mantiene el despliegue de seguridad en el municipio y “también en el cinturón de seguridad” en el que participan elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Está totalmente controlado”, afirmó el fiscal, al tiempo que pidió a la población atender las indicaciones emitidas por las autoridades.

Pedro Humberto “N” había sido designado para ocupar la dirección de Seguridad Pública al inicio de la actual administración de Juchipila, encabezada por el alcalde José María Castro Félix, quien asumió el cargo en septiembre de 2024.

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cehr