Ricardo Gallardo entrega útiles y alumbrado público en Villa de Pozos

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó el evento de entrega de insumos en el municipio de Villa de Pozos.

Miles de familias en Villa de Pozos, San Luis Potosí, ven mejorada su calidad de vida y la educación de sus hijos gracias a la reciente entrega de apoyos escolares y la instalación de nuevo alumbrado público LED. El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la distribución de mil paquetes de útiles y la puesta en marcha de 4 mil luminarias, una inversión de 12.8 millones de pesos que impacta directamente a más de 50 mil potosinos.

Esta iniciativa busca aliviar la economía familiar al proveer materiales educativos esenciales para estudiantes de primaria y secundaria. Simultáneamente, las nuevas luminarias transforman las calles y espacios públicos, ofreciendo mayor seguridad y visibilidad durante la noche, un cambio largamente esperado por la comunidad.

Durante el evento en el Fraccionamiento URBI Villas del Sol, el Mandatario Estatal subrayó el compromiso de su administración con las comunidades. “Mi Gobierno mantiene una atención directa en los municipios y sus localidades, impulsando acciones que representan un ahorro para las familias y mejores condiciones para la educación”, afirmó Gallardo Cardona, destacando la importancia de estos programas en el desarrollo local.

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La entrega incluyó 500 apoyos escolares destinados a estudiantes de primaria y otros 500 para jóvenes de secundaria, asegurando que un número significativo de alumnos cuente con las herramientas necesarias para su desempeño académico.

Las acciones implementadas forman parte de la estrategia integral de asistencia social del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. ı Foto: Especial.

Las 4 mil luminarias LED no solo embellecen el entorno, sino que son clave para la seguridad ciudadana. Facilitan los traslados nocturnos y disuaden actividades ilícitas, además de contribuir a la sostenibilidad. Su tecnología de bajo consumo energético reduce los costos de mantenimiento para el municipio, liberando recursos que pueden destinarse a otras necesidades de la comunidad.

Estos apoyos se suman a una serie de programas sociales que ya benefician ampliamente a Villa de Pozos. Actualmente, 13 mil estudiantes reciben mochilas y útiles escolares, mientras que 26 mil 185 personas son beneficiarias de Seguridad Alimentaria. Adicionalmente, 600 familias cuentan con Tarjetas de Efectivo y 23 mil 823 ciudadanos están incorporados a diversos esquemas de atención social del Gobierno del Estado, consolidando una red de apoyo integral.

La visión detrás de estas acciones es construir un San Luis Potosí más equitativo y seguro, donde el acceso a la educación y a servicios públicos de calidad sea una realidad para todos sus habitantes, especialmente en zonas con alto crecimiento como Villa de Pozos.

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JVR