Ricardo Gallardo lleva obras, movilidad y apoyos sociales a Tamazunchale

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó una amplia gira de trabajo en la región.

Tamazunchale, San Luis Potosí, recibe un fuerte impulso con nuevas obras y programas sociales. El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona lideró una gira de trabajo donde se inició la construcción del Bulevar Zacatipán, se entregaron mil luminarias LED y se distribuyeron apoyos escolares a más de 12 mil estudiantes, buscando mejorar la calidad de vida y la infraestructura local.

Con una inversión de 28.4 millones de pesos, la modernización de 1.7 kilómetros del Bulevar Zacatipán beneficiará a más de dos mil habitantes, optimizando la movilidad y seguridad vial. A esto se suman mil luminarias LED para renovar el alumbrado público en la cabecera municipal y comunidades, creando entornos más seguros.

Un anuncio clave para la Huasteca Sur fue la próxima operación de RedMetro. Este sistema de transporte, con unidades 100% eléctricas y servicio gratuito, conectará Tamazunchale con Matlapa, Axtla de Terrazas, Aquismón y Xilitla hasta Ciudad Valles, ofreciendo una movilidad moderna y segura a miles de personas en la región.

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Los habitantes de Tamazunchale se benefician directamente con la modernización del Bulevar Zacatipán. ı Foto: Especial.

En educación, el programa “Regreso a Clases” 2026 entregó zapatos, mochilas y útiles escolares a 12 mil 523 alumnos de educación básica en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”. Este apoyo se complementa con el Seguro al Estudiante y el programa Seguridad Alimentaria, que beneficia a más de 25 mil 323 familias de Tamazunchale, fortaleciendo la economía familiar.

El Gobernador Gallardo Cardona destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración con el desarrollo integral de la Huasteca Potosina. “Estamos decididos a llevar bienestar y oportunidades a cada rincón de San Luis Potosí, y Tamazunchale es una prioridad”, afirmó, subrayando la visión de un futuro con mayor calidad de vida para todos sus habitantes.

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JVR