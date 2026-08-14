Puebla, epicentro cultural de tradición y vanguardia: Claudia Curiel

Puebla se consolida como epicentro cultural de México, con una agenda que vincula tradición, vanguardia, arte y comunidad, afirmó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, al presentar junto con el Gobierno del Estado el Festival Frecuencias 2026, parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

Con la visión de que la cultura constituye un derecho y una herramienta para prevenir y reducir la violencia, este sábado 15 de agosto la Plaza de la Victoria, en la Zona de los Fuertes, recibirá a los DJ de talla internacional Toz, Toy Selectah y DJ Snake, a partir de las 16:00 horas, con una propuesta gratuita y de calidad para las familias poblanas.

Claudia Curiel destacó que los conciertos de música electrónica suelen tener costos elevados, con boletos de entre 5 mil y 10 mil pesos. En contraste, el Festival Frecuencias permitirá que las juventudes accedan sin costo a una experiencia de primer nivel, además de recuperar el espacio público, fortalecer la convivencia y proyectar a Puebla como un destino de turismo cultural. Señaló que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz contempla 150 conciertos en todo el país. Como referencia, expuso que un concierto de DJ Martin Garrix en Veracruz generó una derrama económica de 400 millones de pesos, con beneficios para diversos sectores. Añadió que existe el proyecto de realizar un concierto masivo para Año Nuevo en Puebla, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

Asimismo, destacó la alianza con el Gobierno del Estado para impulsar un gran festival de música y artes escénicas con talento nacional e internacional, con Puebla como sede. La propuesta busca aprovechar la infraestructura cultural de la entidad, sus teatros, espacios públicos y su amplia tradición artística, con la intención de que el estado sea anfitrión del mundo. En noviembre de 2027 se prevén nuevos anuncios al respecto. Como parte de esta agenda, también se prevé en noviembre un encuentro de la Brigada para Leer en Libertad, con el Gran Remate de Libros, iniciativa que permitirá acercar a Puebla publicaciones de distintas regiones del país y fortalecer el acceso a la lectura.

Curiel de Icaza informó que, a la fecha, la Secretaría de Cultura federal ha realizado 87 festivales en todo el país, con atención a casi 4.5 millones de jóvenes y presencia en 35 de los 61 municipios prioritarios del programa integral de Territorios de Paz. Esta estrategia articula educación, cultura, deporte y trabajo como herramientas para fortalecer la seguridad y la cohesión social, y reconoció al gobernador Alejandro Armenta como un gran aliado para alcanzar estos objetivos.

La funcionaria federal resaltó que en los últimos dos años los apoyos de las convocatorias federales aumentaron alrededor de 70 por ciento, con especial impulso a los creadores, festivales y proyectos culturales. A través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), se duplicaron los apoyos para artistas comunitarios. En Puebla, la Secretaría de Cultura federal participa en 77 programas y tiene presencia directa en 93 municipios, con una inversión cercana a 80 millones de pesos.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que en Puebla el arte y la cultura tienen un papel fundamental en la transformación social. Explicó que, mediante el Programa de Obra Comunitaria, se rehabilitaron y dignificaron Casas de Cultura, bibliotecas y espacios al aire libre que representan puntos de encuentro para las juventudes, con acciones en municipios como Tecali de Herrera, Amozoc y Quecholac, además de la atención a teatros de Teziutlán, Zacatlán y Huauchinango.

Adelantó que 2027 será el Renacimiento de la Cultura en Puebla, con una estrategia que fortalecerá la cultura comunitaria, en congruencia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. A través del Programa de Obra Comunitaria se destinarán recursos para recuperar espacios y respaldar actividades culturales y artísticas, así como a creadores locales, a quienes reconoció como verdaderos héroes y heroínas de la cultura y el arte.

El secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte, recordó que desde 1997 la Ciudad de México fue sede de conciertos masivos gratuitos y destacó que, bajo el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este modelo llega a distintas ciudades del país. En esta ocasión, Puebla será sede de una celebración que prevé una afluencia de 110 mil personas. Reiteró que existen condiciones de seguridad y llamó a las y los jóvenes a disfrutar del festival con responsabilidad; además, recomendó llevar impermeable ante el pronóstico meteorológico.

Finalmente, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, refrendó que Puebla será epicentro cultural del país gracias a la coordinación entre el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y las dependencias estatales. Subrayó que esta suma de esfuerzos permitirá fortalecer la identidad, abrir espacios para el talento y colocar a Puebla como referente nacional de una cultura accesible, viva y cercana a la gente.

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