Alfredo Ramírez Bedolla y Apeam trazan ruta de sanidad y seguridad para el aguacate

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvo una reunión estratégica con los directivos de la APEAM.

El aguacate michoacano, pilar de la economía local y orgullo de México en el mundo, refuerza sus controles para asegurar a los consumidores un producto de origen confiable, libre de deforestación y con los más altos estándares de seguridad. Productores y autoridades estatales han trazado una ruta clara para proteger esta industria vital.

Recientemente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y directivos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) establecieron un plan de trabajo conjunto. El objetivo principal es fortalecer la trazabilidad del aguacate, garantizando que cada fruto cumpla con estrictas normas ambientales, fitosanitarias y de seguridad.

En materia de seguridad, se acordaron mesas de trabajo para implementar estrategias de certificación y vigilancia permanente. Esto busca combatir actividades ilícitas y la extorsión que han afectado al sector. El gobernador destacó el despliegue de fuerzas armadas en la zona aguacatera, lo que ha permitido reforzar la protección en la región de Uruapan, con el apoyo de la Guardia Civil y la Guardia Nacional.

La responsabilidad ambiental es otro eje fundamental. Los directivos de APEAM enfatizaron su compromiso con la producción sustentable. Es prioridad asegurar que el aguacate provenga de huertas que no contribuyan a la deforestación, o que, en su caso, se haya trabajado en la reparación de suelos afectados por cultivos anteriores. Esta medida es crucial para mantener la aceptación del producto en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Las acciones de seguridad en la región cuentan con el despliegue operativo en zonas clave como Uruapan. ı Foto: Especial.

La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y la APEAM es clave para el éxito de estas iniciativas. Se busca una sinergia efectiva que permita blindar la producción y exportación del “oro verde” de Michoacán, manteniendo su prestigio y competitividad global.

Para dar seguimiento a estos acuerdos, se determinó que en futuras reuniones participarán activamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Medio Ambiente estatal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y, por supuesto, la APEAM.

Este esfuerzo conjunto no solo protege la reputación del aguacate mexicano, sino que también salvaguarda miles de empleos y el sustento de familias en Michoacán. La garantía de un producto seguro, sustentable y de calidad es un mensaje claro para los mercados nacionales e internacionales.

La industria del aguacate en Michoacán ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en el principal exportador mundial. Este tipo de acuerdos refuerzan la estructura que ha permitido este éxito, asegurando que el crecimiento sea sostenible y beneficie a toda la cadena de valor, desde el productor hasta el consumidor final.

Sostuvimos una reunión de trabajo con la directiva de APEAM para impulsar el desarrollo del sector. El campo es un pilar estratégico para Michoacán; mantendremos el respaldo total a la producción de nuestro estado. #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/DEhXYab4ap — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) August 14, 2026

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JVR