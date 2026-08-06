…Y por seguridad, suspende importación de aguacate y actividades en Michoacán

La tercera suspensión de inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), en Michoacán por motivos de seguridad amenaza con frenar el flujo del principal producto agroalimentario de exportación de México hacia su mayor comprador, abrir espacio a competidores como Perú, Colombia y Brasil y afectar a una industria que sólo en 2025 generó 3 mil 696 millones de dólares.

Tras la interrupción de inspecciones, el procesamiento de nuevos embarques de aguacate con destino a Estados Unidos se detuvo y mantiene en incertidumbre a productores, empacadores, transportistas e importadores; un análisis de Mundi, en febrero, resaltó que cualquier evento que provoque una disrupción en Michoacán podría generar “impactos sistémicos sobre el conjunto del sector” ya que, alrededor de nueve de cada 10 aguacates que son comercializados en el mercado externo provienen de esa entidad.

El Dato: Del total de la producción mundial de aguacate, México concentra 28%, Colombia es el segundo productor con el 10 % y República Dominicana, 10 por ciento.

Hoy día, Michoacán concentra el 73 por ciento de la producción nacional de esta fruta, mientras que Jalisco aporta apenas 12 por ciento, por lo que no puede sustituir los volúmenes que normalmente abastece el principal productor.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam), ayer, el gobierno estadounidense suspendió temporalmente la revisión del cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportación de aguacate.

1 de cada 3 aguacates en el mundo es mexicano

“Esta medida impacta directamente la operación de los Oficiales Regulatorios de USDA responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo (PTO) en los empaques autorizados para exportación”, indicó en un comunicado.

Y con la intención de atender la situación de forma inmediata, tanto el director general como los integrantes del Consejo Directivo de Apeam se trasladaron hacia la Ciudad de México para entablar conversaciones con las autoridades correspondientes y acordar acciones que permitan mitigar afectaciones a la industria aguacatera; añadió que ya mantiene comunicación con la coordinación de la USDA, quien sólo autorizó el procesamiento de la fruta que se recibió el 4 de agosto y que sí fue recibida por un oficial regulatorio de la dependencia estadounidense.

“En cuanto a la fruta que se reciba o descargue durante el día de hoy, podrá ser descargada, pero no procesada, operando bajo un esquema similar al aplicado los días domingo. De igual forma, no se autoriza el embarque de fruta con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá evaluar y tomar las decisiones operativas que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante esta jornada”.

253 mil 309 hectáreas de aguacate cosechó México en 2023

Por su parte, Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), confirmó que actualmente no hay inspectores estadounidenses verificando el cumplimiento de los protocolos de exportación y confió en que, como ocurrió en suspensiones anteriores, las autoridades implementen un esquema de seguridad que permita reanudar las operaciones.

Agregó que hasta ahora no se sabe cuál fue el foco rojo que orilló a pausar temporalmente la revisión y la exportación, pero se tiene la “confianza” de que tras conversar con las autoridades correspondientes se reanuden las operaciones.

“No sabemos realmente cuál es el motivo, cuál fue el foco rojo de la inseguridad. Sin embargo, creo que la confianza ahorita es que ya se está en pláticas con las autoridades para que de alguna manera se pueda reanudar el tema de las exportaciones”, dijo en entrevista con La Razón.

El Tip: México es el país que más adquiere aguacate, su consumo per cápita alcanza los 912 kg por persona al año.

Asimismo, dijo que el crimen organizado es un flagelo que persiste en la entidad y ante esa realidad, pese a la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es necesario que haya colaboración del Gobierno federal con el de Estados Unidos para combatir la extorsión y el cobro de piso, no sólo en ese estado sino en otras regiones.

“Desafortunadamente el crimen organizado es un flagelo que no está fácil de combatir y esperamos de alguna manera que, con base a la voluntad del Gobierno federal, haya colaboración, no un tema de intervención, sino más bien de colaboración, de inteligencia con Estados Unidos y que podamos de alguna manera combatir esto, que no solamente está afectando al sector aguacatero, sino que en otras zonas del país, la extorsión y el cobro de piso son un problema que está generando el crimen organizado”, sostuvo el director general del CNA.

Mientras tanto, explicó que muchos productores podrían detener los cortes, ya que “el mejor almacén que tiene el aguacate es el propio árbol”, lo que permite conservar la fruta mientras se resuelve el problema.

Para el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la suspensión representa un riesgo mayor porque ocurre por tercera ocasión en poco más de cuatro años. La consultora advirtió que la incertidumbre puede llevar a importadores estadounidenses a recurrir a proveedores de Perú, Colombia y Brasil; y aunque México tiene ventajas por la cercanía y la capacidad productiva, es necesario que se reanuden las operaciones para seguir siendo líder.