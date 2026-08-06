Consumo registra ligero aumento de 0.1%

El gasto o consumo privado que realizan los hogares en bienes y servicios tanto nacionales como importados tuvo, durante mayo, un crecimiento de 0.1 por ciento a tasa mensual, con lo que hiló tres meses seguidos con avances, pero con desaceleración. A tasa anual el indicador creció 2.6 por ciento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la comparación mensual, el consumo creció impulsado por las compras nacionales que repuntaron 0.3 por ciento; de forma desagregada, los bienes avanzaron 0.5 por ciento y los servicios, 0.2 por ciento; no obstante, los bienes importados se contrajeron 1.2 por ciento.

El alza del consumo privado a tasa anual se debió a un incremento de 1.2 por ciento del gasto en bienes y servicios nacionales; al interior de éste, la compra de bienes aumentó 2.6 por ciento y la de servicios cayó 0.1 por ciento. Sobre los bienes importados se registró un incremento de 8.5 por ciento.

Con cifras originales, entre enero y mayo el consumo privado en el país tuvo un crecimiento de 2.0 por ciento en su comparación anual, impulsado por la compra de bienes importados con un incremento de 10.4 por ciento, en específico, en la compra de bienes duraderos con 10.8 por ciento; no duraderos, 16 por ciento y una caída en los bienes semiduraderos de 1.4 por ciento.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, sostuvo que pese al crecimiento del consumo privado en el quinto mes del año, aún hay riesgos que pueden limitarlo, como la debilidad del mercado laboral, la caída del poder adquisitivo de las remesas y la disminución de la confianza del consumidor.

Señaló que sólo en junio, se perdieron 320 mil empleos según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); además, la población desocupada aumentó en 78 mil personas, lo que significó que la tasa de desocupación pasó de 2.76 por ciento a 2.90 por ciento.