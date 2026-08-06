EU reembolsa 100 mil mdd por las tarifas bajo los IEEPA

El 17 de julio de 2026, el juez Richard K. Eaton emitió una orden que destrabó parte del problema al instruir a CBP a reliquidar —sin considerar los aranceles IEEPA— todas las entradas de los demandantes.

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales a inicios de este año los aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país vecino (CBP) certificó y envió al Departamento del Tesoro el reembolso de las tarifas por aproximadamente 100 mil millones de dólares.

Al inicio de esta semana se dio a conocer un informe presentado ante la Corte de Comercio Internacional (CIT, por sus siglas en inglés), en el marco de un litigio que se ha convertido en el epicentro de la disputa sobre cómo —y a quién— debe devolvérsele ese dinero.

50 por ciento fue el arancel máximo cobrado por los IEEPA

El documento presentado es una declaración jurada de Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Programas Comerciales, Oficina de Comercio, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en respuesta a una orden judicial del 17 de julio de 2026.

Es importante mencionar que el origen de este proceso se remonta al año pasado, cuando el gobierno de Donald Trump impuso una ronda de aranceles conocida como los aranceles del “Día de la Liberación”, a través de los cuales invocó poderes de emergencia bajo la IEEPA, la cual, originalmente, se realizó para sancionar a gobiernos extranjeros.

No obstante, a principios de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que esos aranceles, cobrados desde febrero de 2025, habían sido impuestos de forma ilegal. Este fallo, destacó en ese momento que más de 330 mil importadores habían pagado aranceles IEEPA sobre más de 53 millones de entradas de mercancía, por un total estimado de 166 mil millones de dólares.

De acuerdo con el documento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU construyó una nueva herramienta dentro de su sistema ACE (Automated Commercial Environment), bautizada CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries). La primera fase de CAPE comenzó a operar el 20 de abril de 2026.

Según el informe más reciente, firmado por Brandon Lord, director ejecutivo de la Dirección de Programas Comerciales de CBP, hasta el 31 de julio de 2026, se habían presentado 252 mil 496 declaraciones en CAPE, de las cuales 178 mil 213 superaron las validaciones iniciales de archivo.

El monto total aceptado para procesamiento —entre reembolsos potenciales y certificados— asciende a una cifra de 128 mil 680 millones de dólares, de los cuales unos 100 mil millones ya fueron certificados y transferidos al Tesoro para su desembolso.

Asimismo, señaló que casi 20 mil reembolsos, por mil 600 millones de dólares, siguen atorados porque los importadores no han entregado su información bancaria a la agencia.