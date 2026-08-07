El negocio del aguacate vuelve a tambalear: una alerta de seguridad lo pone en riesgo

La suspensión temporal de las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos volvió a exhibir la fragilidad de una industria que se ha convertido en uno de los mayores casos de éxito del comercio agroalimentario entre ambos países.

El retiro de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Michoacán por motivos de seguridad paralizó las inspecciones fitosanitarias indispensables para autorizar los embarques, mientras el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum acordó con los principales empresarios aguacateros de Michoacán reforzar la seguridad en las zonas productoras. Como parte de esa estrategia serán desplegados 1,557 elementos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer la vigilancia en las regiones aguacateras.

La decisión estadounidense afecta al aguacate cosechado a partir del 5 de agosto, ya que sin la validación del personal del USDA el producto no puede ser procesado ni ingresar al mercado estadounidense, destino del grueso de la producción exportable mexicana.

Más allá de la suspensión, el episodio representa un revés para un modelo binacional que durante casi tres décadas ha permitido consolidar a México como el principal proveedor de aguacate de Estados Unidos. En 2024 ambos gobiernos formalizaron un acuerdo para transferir al personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), las actividades de muestreo y certificación de los huertos destinados a la exportación.

La decisión fue resultado del reconocimiento por parte del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA (APHIS-USDA) al desempeño de los productores mexicanos, quienes durante más de 27 años mantuvieron un historial sin problemas sanitarios en las exportaciones de aguacate. Bajo ese esquema, Senasica asumió la responsabilidad de supervisar la ausencia de plagas y garantizar el cumplimiento de los estándares fitosanitarios exigidos por Estados Unidos, fortaleciendo un mecanismo que reducía tiempos operativos y reflejaba el nivel de confianza alcanzado entre ambos países.

La suspensión actual ocurre pese a ese fortalecimiento institucional, debido a que las inspecciones realizadas por personal estadounidense continúan siendo indispensables para autorizar el ingreso del producto al mercado norteamericano cuando las condiciones de seguridad impiden su operación.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) solicitó al gobierno de Estados Unidos reactivar a la brevedad el programa de exportaciones y mantiene reuniones con autoridades de ambos países para reducir las afectaciones a la industria exportadora.

El antecedente más cercano confirma que la seguridad continúa siendo el principal riesgo para el negocio. En febrero de 2022 las exportaciones fueron suspendidas temporalmente después de que un inspector estadounidense recibiera amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado. La medida fue levantada días después mediante un protocolo adicional de seguridad acordado entre ambos gobiernos. En junio de 2024 ocurrió una nueva interrupción tras la retención de personal estadounidense en Michoacán, convirtiendo la suspensión actual en la tercera registrada en poco más de cuatro años.

Paradójicamente, el freno a las exportaciones ocurre cuando el sector avanzaba en el fortalecimiento de su diferenciación comercial. El reconocimiento de la Indicación Geográfica “Aguacate Franja Michoacán” por parte de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial representa uno de los activos más importantes para la industria, al proteger el origen del aguacate Hass producido en 31 municipios michoacanos, acreditar formalmente sus características de calidad y tradición agrícola, fortalecer su posicionamiento en los mercados nacional e internacional y generar mayor valor agregado para productores y empacadores. El reconocimiento fue atestiguado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales; el presidente del Consejo Directivo de Productores y Empacadores de Aguacate A.C., Rafael Paz Vega, y el presidente de la Apeam, Raúl Ernesto Martínez Pulido.

Estados Unidos es el destino de aproximadamente el 90 por ciento del aguacate que México exporta. Para 2026 se estima que el país colocará en ese mercado alrededor de 1.2 millones de toneladas, de un volumen total de exportación cercano a 1.31 millones de toneladas. Por lo que cualquier suspensión de las inspecciones fitosanitarias impacta directamente a una de las actividades agroexportadoras de mayor valor para México, con efectos sobre productores, empacadores, exportadores y el flujo comercial hacia su principal socio comercial.

Voz en off. Viva Aerobus, que tiene a Juan Carlos Zuazua como director general (CEO) y donde Roberto Alcántara funge como Presidente del Consejo de Administración, continúa con problemas sin resolver, y es que a los retrasos, cancelaciones de vuelos, cobros adicionales a equipaje, sobreventa y reclamos por la atención brindada durante contingencias, el deleznable e irresponsable maltrato de equipaje sin hacerse responsable, se une pronto la negativa para que puedan usar como quiere con Volaris tripulaciones extranjeras…