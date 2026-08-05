Ricardo Gallardo inaugura en tiempo récord el nuevo Paso a Desnivel de Circuito Potosí

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inauguró este miércoles el nuevo Paso a Desnivel Vehicular de Circuito Potosí y avenida de las Torres, frente a la Arena Potosí, una obra estratégica construida con una inversión de 250 millones de pesos que transformará la movilidad de la zona metropolitana al beneficiar a más de 200 mil usuarios, agilizar los traslados y mejorar la conectividad entre la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y la zona industrial.

Durante la inauguración, el Mandatario Estatal destacó que la obra fue concluida en un tiempo récord de menos de cinco meses, luego de iniciar su construcción el pasado 26 de febrero, lo que la convierte en uno de los proyectos de infraestructura vial ejecutados con mayor rapidez en la historia reciente del Estado.

“Hoy entregamos una obra moderna, segura y funcional que durante décadas fue necesaria para resolver uno de los principales puntos de congestionamiento de la zona metropolitana. Este paso a desnivel representa menos tiempo en el tráfico, traslados más seguros y mejores condiciones de movilidad para miles de familias potosinas”, expresó Ricardo Gallardo.

El Gobernador explicó que la infraestructura fue construida con materiales de alta calidad e incorpora iluminación LED, señalamiento vial moderno y un sistema de captación y desfogue pluvial que demostró su eficiencia durante las recientes lluvias, al mantener la circulación sin afectaciones y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por esta zona.

La obra también incluye una glorieta superior, vialidades laterales de dos carriles, nueva iluminación, señalamiento horizontal y vertical, así como la repavimentación de 14 mil metros cuadrados en laterales y crucero, lo que permitirá ordenar la circulación y mejorar el acceso a más de 80 colonias ubicadas en los alrededores.

El Mandatario Estatal añadió que este nuevo paso a desnivel mejora uno de los corredores con mayor flujo vehicular de San Luis Potosí, al integrarse con los puentes de Circuito Potosí en bulevar Valle de los Fantasmas, calle 71, avenida Juárez, Vía Alterna Sur y el puente del Hospital del Niño y la Mujer, facilitará los traslados de trabajadores, estudiantes, transportistas, visitantes y familias, además de mejorar el acceso a la Arena Potosí, la Feria Nacional Potosina y los principales corredores industriales y comerciales de la zona metropolitana.

Empresarios potosinos que acompañaron al Gobernador durante la inauguración reconocieron la importancia de esta infraestructura y señalaron que el actual sexenio será recordado por la transformación de la movilidad y la obra pública, debido a que estos proyectos generan mejores condiciones para la actividad económica, la llegada de inversiones y la instalación de nuevas empresas.

“Esta obra es una muestra de que cuando los recursos públicos se administran correctamente se convierten en calles, puentes, carreteras y proyectos que cambian la vida diaria de la gente. San Luis Potosí seguirá avanzando con más infraestructura y una movilidad sin límites”, finalizó.

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FGR