Poblanas acceden a la justicia

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, presentó los resultados del modelo Casas Carmen Serdán, la estrategia estatal que se fusionó con la política federal Centros LIBRE para garantizar a las mujeres poblanas atención integral y acceso efectivo a la justicia en un mismo sistema institucional.

En conferencia en la Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, la fiscal especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Karla Michelle Salas, explicó que el modelo descentraliza la procuración de justicia, ya que hasta 2024 las mujeres de municipios alejados debían trasladarse hasta la capital del estado para presentar una denuncia, lo que en muchos casos las orillaba a desistir por miedo, distancia o falta de recursos. Hoy, las casas Carmen Serdán ofrecen atención especializada y gratuita directamente en el territorio.

El Tip: con este modelo se han emitido más de ocho mil 400 medidas de protección, además de más de 90 mil talleres de empoderamiento para mujeres poblanas.

El modelo se sostiene en cuatro pilares: atención del Ministerio Público con agentes y peritos médicos legistas mujeres para evitar la revictimización; servicios gratuitos de asesoría jurídica, psicológica y trabajo social; medidas de protección con seguimiento a las carpetas de investigación y servicios de empoderamiento como talleres, bolsa de trabajo y alfabetización digital, además de refugio temporal para las mujeres y sus hijas e hijos.

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Las 24 casas han otorgado más de 200 mil servicios a mujeres y sus familias, atendido de manera directa a más de 30 mil personas a través de la Fiscalía estatal, y brindado 58 mil 468 servicios psicológicos, jurídicos y sociales.

Puebla consolida modelo contra violencia de género con Centros LIBRE

Puebla fortalece la protección y acceso a la justicia para sus mujeres. El modelo Casas Carmen Serdán ha brindado más de 200 mil servicios, ofreciendo atención integral y gratuita a quienes enfrentan violencia de género. El gobernador Alejandro Armenta presentó esta estrategia estatal, que ya cuenta con 24 centros integrando Fiscalía, Poder Judicial, Secretaría de las Mujeres, DIF Estatal y organizaciones civiles, garantizando atención integral y acceso a la justicia.

El gobierno estatal proyecta llegar a 31 centros, uno por cada microrregión, en coordinación con el programa federal Centros LIBRE, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta expansión busca descentralizar la procuración de justicia en el estado, asegurando que el apoyo llegue a cada comunidad.

La fiscal especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Karla Michelle Salas, explicó cómo el modelo evita que mujeres de municipios alejados deban trasladarse a la capital para denunciar, lo que antes las orillaba a desistir. “Hoy, las Casas Carmen Serdán ofrecen atención especializada y gratuita directamente en el territorio”, afirmó Salas.

La estrategia estatal se coordina con el programa federal Centros LIBRE, promovido por la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Especial.

Centros LIBRE se sustentan en cuatro pilares

El modelo se sustenta en cuatro pilares: atención del Ministerio Público con personal femenino para evitar revictimización; servicios gratuitos de asesoría jurídica, psicológica y trabajo social; medidas de protección con seguimiento a investigaciones; y servicios de empoderamiento (talleres, bolsa de trabajo, alfabetización digital, refugio temporal para mujeres e hijos).

Los datos presentados son contundentes: las 24 Casas han atendido directamente a más de 30 mil personas vía Fiscalía General del Estado (FGE). Se han proporcionado 58 mil 468 servicios psicológicos, jurídicos y sociales, y emitido más de 8 mil 400 medidas de protección. Además, más de 90 mil talleres de empoderamiento contribuyen al desarrollo de las beneficiarias.

El Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, encabezó la presentación de los resultados alcanzados por la red de atención a mujeres. ı Foto: Especial.

Carmen González Serdán, coordinadora de las Casas Carmen Serdán, resaltó la urgencia de estos espacios. “La primera Casa abrió en Acatlán de Osorio, y la demanda confirma la necesidad de atención inmediata, cercana y sin obstáculos”, afirmó. En poco más de 600 días, el modelo se consolida como política pública de referencia, reconocida incluso por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El gobernador Armenta reafirmó el compromiso de alcanzar una Casa Carmen Serdán en cada una de las 31 microrregiones. Esta meta se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de acercar justicia y protección a las mujeres en todo el país. Puebla consolida así una política de Estado que articula justicia, salud, educación y empoderamiento económico, garantizando apoyo integral para ellas y sus familias.

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JVR