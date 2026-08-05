Detienen a ‘El 07’, presunto autor material del asesinato del exalcalde de San Juan Cacahuatepec

Detenido "El 07" por el asesinato del exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso.

Después de permanecer prófugo por 20 días, fue detenido Z.S.S., alias “El 07”, señalado como el presunto autor material del homicidio del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, Pedro Martínez Barroso, ocurrido el pasado 13 de julio al interior de su ferretería.

En conferencia de prensa este miércoles, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla identificó a “El 07” como presunto líder regional de “Los Rusos”, una célula delictiva encabezada a nivel nacional por José Gil Caro Quintero, alias “El Chino” o “Don José”, con presencia en la región de la Costa Chica, entre los límites de Oaxaca y Guerrero.

Sin ofrecer más detalles, precisó que el presunto agresor fue aprehendido el pasado 2 de agosto y que era buscado por el delito de homicidio calificado.

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Detenido "El 07" por el asesinato del exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso. ı Foto: FGEO

Respecto al asesinato del exalcalde, el fiscal recordó que ocurrió alrededor de las 13:45 horas del pasado 13 de julio, cuando “El 07″ ingresó a una ferretería ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la cabecera municipal de San Juan Cacahuatepec, y disparó directamente a Pedro Martínez Barroso.

Al reconstruir los hechos, el fiscal explicó que, a través del análisis de cámaras de videovigilancia, fue posible identificar a dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta en las inmediaciones del negocio, minutos antes del ataque.

Al ingresar a la ferretería, “El 07″ se acercó al exalcalde, quien se encuentra distraído en su teléfono celular. En ese momento, y sin mediar palabra, accionó un arma de fuego en al menos dos ocasiones.

Rodríguez Alamilla aclaró que con la captura del presunto autor material no da por concluida la investigación sobre el homicidio de Pedro Martínez Barroso. “Las indagatorias continúan para determinar plenamente la circunstancia del crimen, identificar algunos otros participantes y la responsabilidad material e intelectual de estos hechos”, subrayó.

Pedro Martínez Barroso, exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, asesinado el 13 de julio de 2026. ı Foto: FGEO

“Los Rusos”, relacionados con feminicidio de regidora Guadalupe Urban

Por otra parte, el fiscal de Oaxaca informó que “Los Rusos” también están vinculados con el feminicidio de la regidora Guadalupe Urban Ceballos, ocurrido el 6 de noviembre de 2025 cuando salía de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán.

"Los Rusos", vinculados con el feminicidio de la regidora de Parques y Jardines de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urban Ceballos, el 6 de noviembre de 2025. ı Foto: FGE

Según el fiscal, tanto el feminicidio de la regidora como el asesinato del exalcalde habrían ocurrido porque “representaban intereses distintos” a los de “Los Rusos”. Incluso, descartó que Pedro Martínez Barroso estuviera involucrado en actividades delictivas.

“Desafortunadamente, para la actividades que representan estos grupos delincuenciales, en algunas ocasiones las autoridades municipales se convierten en eso, en un dique, por no estar de acuerdo con estas actividades”, agregó Rodríguez Alamilla.

Respecto al grupo criminal, señaló que está vinculado con delitos como secuestro, homicidio, narcomenudeo y trasiego de drogas. Además, precisó que mantiene presencia en 8 municipios de Oaxaca y en otros 15 de Guerrero.

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cehr