Hidalgo lidera crecimiento de participaciones federales en México

Los indicadores publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirman el primer lugar nacional del estado.

Los habitantes de Hidalgo se benefician directamente de una gestión financiera robusta, que ha posicionado al estado como líder nacional en el crecimiento de los recursos federales. Esta fortaleza se traduce en mayor capacidad para invertir en infraestructura, salud y programas sociales, mejorando la calidad de vida de las familias hidalguenses.

Un informe reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirma que Hidalgo registró un incremento del 8% en el Fondo General de Participaciones durante el segundo trimestre de 2026. Este notable avance lo coloca como la entidad con el mejor desempeño a nivel nacional, siendo una de las ocho federaciones con resultados positivos en el periodo evaluado.

Hidalgo consolida crecimiento del 40% en recursos del Fondo General de Participaciones

Bajo la administración del Licenciado Julio Menchaca Salazar, el estado ha consolidado un crecimiento del 40% en los recursos de este fondo, superando el 25% del sexenio anterior. Este éxito se fundamenta en el fortalecimiento de los ingresos propios, que crecieron un 96% en cuatro años, pasando de 4,916 millones de pesos en 2021 a más de 9,636 millones en 2025.

Un ejemplo claro es el aumento en la recaudación del Impuesto sobre Nómina, que pasó de 1,426 millones de pesos en 2021 a 2,961 millones en 2025. Este desempeño ha sido reconocido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ubicó a Hidalgo en primer lugar nacional en su Tablero Global de Eficiencia Recaudatoria, y por agencias calificadoras como Fitch Ratings y S&P Global.

Parte fundamental de estos logros es el trabajo coordinado con los municipios, quienes, a través de convenios y capacitación, han incrementado la recaudación del Impuesto Predial y los Derechos por Suministro de Agua. Estas cifras municipales son cruciales para el cálculo de las participaciones federales, garantizando la estabilidad y el desarrollo sostenido d

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JVR