Guadalupe Urban, regidora del PVEM en San Juan Cacahuatepec, es asesinada por personas armadas

Guadalupe Urban, regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, en Oaxaca, fue asesinada este jueves, cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán.

El ataque fue realizado por personas armadas, de acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía de Oaxaca, quien ya investiga los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación por la agresión en la que perdió la vida una mujer identificada como G.U.C., en San Juan Cacahuatepec -donde la víctima se desempeñaba como funcionaria municipal-, por lo que activó de… pic.twitter.com/Bg6Ns9MHYk — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 6, 2025

Autoridades del Municipio de San Juan Cacahuatepec condenaron el asesinato de Guadalupe Urban.

“Era una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática en nuestro municipio”.

Las autoridades exigieron una investigación inmediata, seria y la detención pronto de los responsables del crimen, “la impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho.

“En San Juan Cacahuatepec rechazamos todo acto de violencia que lastime a nuestras familias y a nuestras comunidades”, señalaron en un comunicado.

De acuerdo a reportes en el lugar, Guadalupe Urban había salido de su domicilio y se dirigía a un evento oficial, donde estarían presentes funcionarios públicos del gobierno federal y estatal.

Guadalupe Urban era regidora de parques y jardines por representación proporcional para la administración 2025-2027 en el Ayuntamiento de Cacahuatepec.

“Hoy más que nunca, hacemos un llamado a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto, no debe quedar impune. ¡Justicia!”, expresaron las autoridades de Cacahuatepec.

Por los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca precisó que las investigaciones por este homicidio se iniciaron con perspectiva de género.

